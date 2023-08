Homenaje a históricos del básquet obereño

sábado 26 de agosto de 2023 | 6:05hs.

Valorar la historia, disfrutar del presente y apuntalar el futuro con bases sólidas. Con esos preceptos, la comisión directiva de Oberá Tenis Club (OTC) realizó un hermoso y merecido homenaje a exjugadores, entrenadores, dirigentes y colaboradores de la institución y del básquet obereño.



El evento se realizó el jueves en las instalaciones del club y fue una noche cargada de anécdotas, emociones y abrazos.



Estuvo presente Ernesto ‘Finito’ Gehrmann, el máximo exponente de deporte misionero, quien formó parte del primer equipo de OTC que participó en la Liga Nacional C, en 1986.



Fue una ocasión para reencontrarse con referentes de aquel equipo, como José ‘Pepe’ Martínez, Esteban ‘Chopa’ Panasiuk, Willy Lescano, Rubén Sandberg, Oscar Ruíz Díaz y Fabián Croux.



También compartieron integrantes de la generación previa al 86, como Luis ‘Gringo’ Pizzutti, Horacio Escobar, Carlos María Judais, Pollo Uffelmann y Nene Krawczyk, entre otros.



Pero no sólo se reconoció a quienes regaron con sudor el rectángulo de juego, sino a ex dirigentes como Mario Dini y Luis ‘Luicho’ Derna, quien también fue un jugador emblema.



Albino Jara, histórico utilero a punto de cumplir 80 años, también fue reconocido por su desinteresado aporte de tantos años.



Desde la comisión directiva destacaron que el reconocimiento fue idea de Raúl Leguía y Pichón Ruiz Díaz, también ex jugadores y que luego hicieron un poco de todo apoyando al básquet local.



Para el recuerdo

Jugadores e integrantes del plantel profesional que se prepara para una nueva temporada de Liga Nacional asistieron al evento y constataron la pasión que viene de generaciones.



También tuvieron la posibilidad de compartir con el gran Finito, quien con su humildad les dejó un consejo: “Cuídense y lleven una vida ordenada, que así van a ser mejores”.



El presidente Sergio Feversani e integrantes de la comisión sirvieron el asado, un símbolo de genuino agradecimiento hacia los homenajeados.



“Todos los que están acá aportaron su granito de arena y abrieron el camino para que hoy podamos disfrutar del lugar donde estamos. Estamos orgullosos de tenerlos acá y poder homenajearlos en una noche que voy a recordar por siempre”, dijo emocionado.



Luego se entregaron presentes a los homenajeados, como un pase a cada uno para toda la temporada de Liga Nacional y un cuadro conmemorativo, entre otros regalos.



En cada mesa se recordó un sinfín de anécdotas, algunas de las cuales se replicaron con el micrófono abierto.



Willy Lescano, figura descollante de los 80, recordó “pensar que empezamos jugando en cancha de baldosas con focos de cien y un árbitro. La verdad que es hermoso reencontrarnos con tantos amigos del deporte y recordar las cosas que vivimos juntos”.



Historia viva

Por su parte, Flaco Feversani destacó el “esfuerzo con el corazón que se hacía antes porque no teníamos recursos, pero lo importante es que hicimos algo por el lugar en el que nacimos”.



También hubo espacio para recordar a figuras que ya no están, tanto jugadores como dirigentes: Turco Sager, Tony Gómez, Cabezón Guzmán y Cacho Ramírez, entre otros.



Pepe Martínez, ícono del básquet local, recordó que “Fino (Gehrmann) es de acá cinco kilómetros, de Alver, y su papá fue cofundador del club. En el 86 yo tenía 38 y Fino 41 años y fuimos los más viejos del equipo que jugó la primera Liga”.

Finito Gehrmann, emblema del deporte misionero, junto a las nuevas generaciones. Foto: Alex Wereszczuk

Después, se dirigió a los integrantes del actual plantel, a quienes les contó sobre la garra obereña y que “la actitud no se negocia”.



Mario Dini recordó cuando fueron a buscar en una F100 a Joe Manley, el primer norteamericano que jugó en Oberá, para lo cual el Turco Sager dispuso de cheques en blanco. Una síntesis de la pasión y el compromiso con el club.



Luicho Derna fue más atrás y contó cómo en un club fundado para jugar al tenis, en los años 50 un par de jóvenes colocaron dos tachos de basura en una cancha y escribieron el primer capítulo de esta gran historia.

Reconocidos

Los reconocidos fueron Barón Rodríguez, Chopa Panasiuk, Pepe Martínez, Finito Gehrmann, Nene Krawczyk, Horacio Escobar, Jorge Romero, Luis Pizzutti, Willy Lescano, Rubén Sandberg, Oscar Ruiz Díaz, Pichón Ruiz Díaz, Pichón Lagable, Luicho Derna, Acho Derna, Flaco Stupisky, Cacho Stadler, Papachín Fabio, Mario Dini, Albino Jara, Flaco Feversani, Roberto Rocholl, Loli Lindstrom, Raúl Leguía, Koki Móndolo, Chango Flores, Carlos María Judais, Ricardo Pereyra, Pollo Uffelmann y Fabián Croux.