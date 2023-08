Marcharán en Campo Viera para pedir mayor seguridad

viernes 25 de agosto de 2023 | 9:45hs.

Un día después del intento de toma del edificio municipal de la localidad de Campo Viera a manos de integrantes de la agrupación piquetera Movimiento Teresa Rodríguez (MTR), un numeroso grupo de comerciantes se autoconvocó ayer en una plaza céntrica para manifestar su preocupación y pedir seguridad a las autoridades, sobre todos por los rumores que desde anoche refieren a posibles saqueos.

“Estamos muy preocupados con lo sucedido, no puede ser que en un pueblo chico esté pasando esto y que los comerciantes tengamos miedo de abrir los negocios o no dormimos ante las amenazas que están surgiendo”, apuntó Mariana, una comerciante, en una cobertura en vivo de InfoRadio Campo Viera (99.7). La mujer aclaró: “Nuestra intención no es generar disturbios pero tenemos que coordinar qué medidas tomar en lo inmediato”.

Y en esa línea coincidió con las palabras del intendente Germán Burger, que en conferencia de prensa, además de tildar de terroristas a los manifestantes del MTR, llamó a la comunidad a denunciarlos “si se sienten en riesgo o amenazados”.

Rolando, otro de los comerciantes en la plaza, coincidió que la reunión de ayer “fue para estar informados, prevenir, tratar de evitar que los hechos violentos se repitan y lleguen a los comercios”.

Contó que se creó entre todos un grupo de WhatsApp “para estar en contacto y en alerta ante lo que sea que ocurra, porque se trata de nuestra seguridad”.

“No puede ser que un grupo minoritario está amedrentando, encapuchados con palos y piedras. Tenemos que actuar en consecuencia y para eso nos reunimos, para decidir qué hacer”, analizó otro comerciante del rubro panadería. “Nosotros vivimos del comercio, muchos deciden no abrir cuando ellos (por los miembros del MTR) están cerca, por miedo y no debe ser así”, concluyó.

En ese contexto, ayer a las 18 decidieron concentrarse en la plaza Belgrano y mañana a las 16 van a realizar una marcha bajo la consigna “Juntos somos más que los corruptos que buscan dañar nuestro municipio”.

“Ellos están dispuestos a todo, y con violencia”, dijo Daniel Morínigo y añadió: “Nosotros no tenemos que esperar más, y cuando digo nosotros me refiero a toda la comunidad, por eso la idea será cerrar todos los comercios a las 16” este sábado.

“Nadie quiere la violencia, pero la Policía está actuando y van a caer presos”, destacó el intendente Burger y reiteró el pedido de “hacer las denuncias entonces las autoridades a la hora de marcar una sentencia son más estrictos, porque no es la preocupación de uno sino de todo el pueblo”.

Allanamientos y detenciones

Por otro lado, en el marco de la investigación iniciada por el Juzgado de Instrucción Dos de Oberá por el intento de toma de la municipalidad de Campo Viera por parte de un grupo de personas, tres hombres fueron detenidos luego de varios allanamientos.

Se trata de tres hombres de 18, 25 y 31 años que fueron detenidos en el barrio 39 Viviendas y que están acusados por homicidio en grado de tentativa, obstaculización del tránsito en la vía pública, acceso a lugares privados, lesiones, daños, incitación al delito y amenazas”.