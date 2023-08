Oberá: detuvieron a un sospechoso de lesiones e intento de abuso sexual en la vía pública

jueves 24 de agosto de 2023 | 12:50hs.

Las investigaciones de rigor posibilitaron la detención de un sospechoso del ataque sexual y lesiones en perjuicio de una mujer de 36 años, quien el último domingo por la mañana fue agredida sobre calle Los Andes de Oberá.

Tras la denuncia, la víctima describió al sospechoso y a partir de ahí la Policía comenzó la pesquisa que ayer derivó en la captura de Franco Elisandro V. (19), domiciliado en el barrio Sapucay, quien posee frondoso prontuario por delitos contra la propiedad y las personas.

Según la información brindada desde la Unidad Regional II, el citado fue “señalado y reconocido por la víctima”, cuestión que deberá ser ratificada en sede judicial.

En tanto, por disposición del Juzgado de Instrucción Dos el sospechoso permanece detenido.

El ataque sexual a una mujer de 36 años se registró el domingo, alrededor de las 7 sobre calle Los Andes, entre Gobernador Barreyro y Larrea, a sólo dos cuadras de la avenida Sarmiento.

“No quiso robar, es un violador”

En diálogo con El Territorio, la víctima descartó que el atacante la haya “marcado” previamente o que seguía sus movimientos, ya que no suele pasar por esa calle ni trabajar los fines de semana, como ocurrió en este último.

Según su relato, en el forcejeo el malviviente logró sacarle el pantalón, pero en un momento pudo gritar y lo ahuyentó. Luego fue asistida por vecinos.

A consecuencia del ataque padeció esguince de cuatro dedos de la mano izquierda, además de excoriaciones en diferentes partes del cuerpo.

“Me pegó, me tapó la boca y me sacó el pantalón; no quiso robar, es un violador. El tipo sabía bien a lo que iba. Cuando me di cuenta de que estaba encima mío le pedí por favor que no me haga nada, que se lleve todo pero que no me haga nada, pero me tiró al suelo”, relató

Aseguró que si lo volviera a ver, podría reconocerlo: “Imposible olvidarme la cara del tipo”, al tiempo que lo describió como “moreno, pelo corto, de 1.70 metro de altura, de 25 a 28 años, con mucha fuerza”.