“Las pseudociencias intentan estudiar el cuerpo humano, pero sin la garantías de la ciencia”

jueves 24 de agosto de 2023 | 12:15hs.

Mariano Collantes (37) es correntino, estudió en Posadas un tiempo pero terminó por echar raíces en España. Vive en aquel país desde el año 2005 donde da clases y milita a favor de la evidencia científica y en contra de las terapias alternativas.

Collantes, es doctor en biología evolutiva por la Universidad de Valencia, profesor de Patología, Fisiología y Semiología en la Universidad Europea; secretario de la Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas (APETP), recibió un premio Joan Oró a la divulgación de la ciencia; fundador de empresa biotecnológica UVAT bio. Esta semana llegó a Misiones donde disertó en el módulo de Farmacia y Bioquímica sobre "El peligro de las pseudociencias".

Desde el experimento social que encaró con su amigo, Fernando Cervera, en 2008 se convirtió en un activista contra las pseudoterapias. La tesis de estos jóvenes abordaba la posibilidad de una terapia alternativa para curar enfermedades a través de la creación de imanes con caca: la fecomagnetoterapia.

Fueron invitados a dar charlas, participar en debates y hasta obtuvieron reconocimiento de autoridades en diferentes ámbitos por su invención fecomagnoterapia. Una propuesta que nadie observó con rigurosidad y así se ganó un espacio en la comunidad española siendo una completa mentira.

De todo lo vivido, Collantes considera que las terapias alternativas son sinónimo de estafa y reflexiona “es importantísimo identificar la formación. Alguien que no tiene ninguna formación en nada, alguien que de repente se volvió un sabedor y recibió una especie de conocimiento de la nada, y de repente se volvieron terapeutas de un día para el otro (...) hay que asegurarse de que no haya personas intentando supuestamente curar con estas prácticas, con este tipo de estafas y por otro lado la gente que tiene información asegurarse de que no imparte cosas que no tiene ninguna evidencia”.

“Las pseudociencias intentan estudiar el cuerpo humano supuestamente, pero sin la garantías de la ciencia. Entonces llegan a conclusiones que son erróneas o bien directamente a mentiras sabiendo que los resultados son malos. Mienten entonces el problema que tenemos es que estas pseudociencias llamadas muchas veces también terapias alternativas o complementarias prometen al paciente unos resultados que no se cumplen porque no funcionan. Los resultados pueden conllevar a los peligros para la salud, con los problemas económicos o los casos más graves, a la muerte”, sostiene.

En esa línea realiza una enumeración de las pseudoterapias más famosas en la actualidad que no cuentan con evidencia científica. “Una que normalmente le suena a todo el mundo es la acupuntura. Por ejemplo es una de pseudoterapia, es algo que todo el mundo conoce, se rodea de este halo como místico de terapia milenaria supuestamente cuando en realidad si uno mira la historia la acupuntura no es milenaria. Otra terapia famosa también es esta imposición de las manos, es decir, uno no toca al paciente, sino que el pseudo terapeuta pasa las manos por encima sin tener ningún contacto y redirige las energías supuestamente para curar todo tipo de enfermedades, estoy hablando del reiki. Hay terapias que tratan la parte psicológica, por ejemplo las constelaciones familiares están sonando mucho también creo que escuché también nombrar acá por Argentina también, yo vengo de España y están en auge la programación neurolingüística o bioneuroemoción”, argumenta.