Municipales de Pozo Azul continúan en huelga en reclamo de mejoras salariales

miércoles 23 de agosto de 2023 | 16:46hs.

Los empleados municipales de Pozo Azul llevan dos jornadas de huelga con asistencia a los puestos de trabajo, en reclamo por mejoras salariales. Esta mañana recibieron una propuesta del intendente pero no la aceptaron, en tanto, desde el Concejo Deliberante insisten ante el Ministerio de Hacienda Provincial que libere fondos de coparticipación.



Luego de varias asambleas y de ser recibidos por el alcalde, Edgar González, los empleados municipales no reciben respuestas favorables al pedido de que todos pasen a percibir un salario mínimo de $130 mil, como así también que se actualicen recategorizaciones y cada funcionario reciba la indumentaria adecuada.

Según informaron a El Territorio desde UPCN, gremio al cual se encuentran afiliado los empleados en cuestión, ya llevan dos jornadas de huelga con asistencia a los lugares de trabajo, lo que de cierta manera impacta de forma negativa en el funcionamiento de los servicios que brinda el municipio, y que diariamente son requeridos por los moradores. Solo atienden casos de emergencias como traslado a pacientes oncológicos y sepelios.

El intendente presentó esta mañana una propuesta salarial, que no fue aceptada, porque con el incremento de cerca del 14%, dividido entre el salario no remunerativo y remunerativo, los haberes continuarán por debajo de lo solicitado. La razón de no responder al valor que pide el gremio, se debe a la falta de recursos económicos.

Por ello, desde el Concejo Deliberante enviaron una nota para insistir ante el ministro de hacienda, Adolfo Safrán para que Pozo Azul pase a recibir los fondos de coparticipación de acuerdo a su categoría municipal.

Los empleados continuarán en estado de alerta y movilización, con huelga hasta tanto reciban respuestas favorables, ya que consideran insostenible e imposible subsistir con los haberes actuales.