Sancho habló de su parecido con Cavani: “Me piden fotos”

miércoles 23 de agosto de 2023 | 6:01hs.

En una entrevista con Pachu Peña, el actor argentino Christian Sancho contó que los hinchas de Boca lo confunden en la calle con Cavani: “Recién me encontró uno acá en la cochera del estudio y me empezó a mirar. Le dije: ‘No, no, mira que no soy’. Es increíble la cantidad de gente que me pide fotos. Hay veces en que ya me las saco directamente”, señaló el actor ante las risas de los entrevistadores.

“La verdad es que no les niego la foto. Quiero que mantengan la ilusión”, aseguró.