Comenzó la asamblea con investigadores del Conicet

martes 22 de agosto de 2023 | 11:05hs.

Desde las 10, se desarrolla una asamblea frente al Instituto de Materiales de Misiones (Imam), ubicado en Colón 1575 para abordar cuestiones que están siendo tema de agenda nacional, tras las declaraciones del candidato a la presidencia, Javier Milei. Entre sus propuestas, está la de cerrar el Conicet, lo cual generó polémica e indignación entre los investigadores y científicos.

Precisamente una de las primeras movilizaciones que plantearon los investigadores hace referencia a la divulgación de sus trabajos. Buscan llegar a todos los públicos para dar a conocer el arduo trabajo que realizan en todas las ciencias que benefician a la sociedad en general.

“La idea es que la gente entienda en toda la provincia cuál es el trabajo del científico”, dijo uno de los científicos.

Ezequiel Flores, Delegado y becario del Conicet, dialogó con El Territorio y contó: "El principal motivo de esta convocatorio son los dichos del candidato a presidente Javier Milei acerca del cierre del Conicet, que implicaría que 27.000 trabajadores nos quedaríamos en la calle. Yo soy becario doctoral y dentro del Conicet se investiga desde las ciencias sociales hasta la medicina, la ciencia forense, si la industria farmacéutica y bioquímica, todas las disciplinas de conocimientos científicos".

"En el Conicet somos 11.000 investigadores investigadores y el resto son personal de administrativo y de gestión que son fundamentales para el trabajo en el organismo y personal de apoyo al conocimiento científico", explicó.

Además contó que hay un montón de otros desarrollos que llevan años y que ningún privado invierte sencillamente porque los riesgos de pérdida para una empresa privada son muy altos "y son desarrollo que nosotros necesitamos como sociedad. No hay ningún país en el mundo y Milei nunca da un ejemplo porque no lo tiene que no inviertan en ciencia y tecnología".

"El candidato miente adrede y después lo otro es que comparó la NASA con el CONICET que con un plantel de 17 mil trabajadores maneja un presupuesto 32 veces más grande que maneja el Conicet", concluyó.

¿Qué es el Conicet?

El Conicet refleja el abordaje de problemáticas sociales, sanitarias, ambientales, agrarias con espíritu federal. Abarca todas las disciplinas en cuatro grandes áreas: ciencias biológicas y de la salud, ciencias exactas, ciencias sociales y humanidades y ciencias agrarias, ingeniería y tecnología.

Actualmente, el organismo tiene más de 10.000 investigadores, alrededor de 11.000 becarios de doctorado y postdoctorado, más de 2.600 técnicos y miembros de la Carrera de Personal de Apoyo a la investigación y aproximadamente 1.500 administrativos.

Trabajan distribuidos a lo largo del país -desde la Antártida hasta la Puna y desde la Cordillera de los Andes hasta el Mar Argentino- en sus quince Centros Científicos Tecnológicos (CCT), once Centros de Investigaciones y Transferencia (CIT), un Centro de Investigación Multidisciplinario y más de 280 institutos y centros exclusivos del Conicet y de doble y triple dependencia con universidades nacionales y otras instituciones.