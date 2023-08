Entre los misterios del gualambao

martes 22 de agosto de 2023 | 12:15hs.

Con curiosa pasión, Marcelo Krioka se introduce en los misterios de la creación sonora que dio vida Ramón Ayala: el gualambao.

Entusiasmado por liberar lo aprendido, el reconocido músico y productor lanzó el EP de melodías propias y texturas sonoras de la provincia Notas de la Tierra, que contiene cuatro canciones instrumentales en clave de gualambao, Bajo el Manto Verde, Recuerdos de la Tierra, Misterio de la Selva Misionera y Duendes en mis Sueños.

La producción ya está disponible en todas las plataformas digitales y tiene la participación de Fernando Solís en percusión y Marcos Domanchuk en guitarras. Además, las canciones son cubiertas con un paisaje sonoro que ilustra mentalmente el viaje gracias al registro ambiental que aportó Sandra Bonetti. Si bien Krioka afirma que estaría bueno tocarlo en vivo, aclaró que el sentido de la producción fue despertar la creatividad y profundizar en el gualambao.

Primeros pasos decisivos

Sobre la decisión que dio origen a la obra, Krioka contó que aunque hace mucho produce artistas de diferentes estilos, “siempre lo que más me llamó la atención es el gualambao porque me conectó con mi infancia y con el cine”. En ese marco sumó “soy fanático de Hanss Zimmer (reconocido compositor de bandas sonoras de películas internacionales), y toda esa ciencia ficción desde los violines y percusión me encantan, es aquí donde encontré la posibilidad de investigar y crear”.

Krioka ya tuvo sus primeros grandes acercamientos con el ritmo misionero al hacerse cargo de la grabación del disco sinfónico de Ramón Ayala. Además, junto a Cacho Bernal grabó un álbum de canciones del creador del gualambao, y las percusiones para la última producción del autor de Posadeña Linda, El Cosechero y El Mensú, entre otros tanto clásicos.

Con ese tinte de misterio característico, Krioka considera que “los sonidos que envuelven al gualambao encierran un montón de cuestiones detrás, y es controversial porque mucha gente que lo estudia tiene sus diferentes visiones sobre él”.

Al mismo tiempo recordó que según su autor el nombre proviene del berimbau, instrumento de Brasil, nutrido por una mezcla entre la galopa, la polca paraguaya y el chamamé.“ Desde esa óptica, cuando lo escuchas a Ramón, automáticamente te conectas con su música, es decir, te conectás con Misiones y sus estilos”, entendió al detallar que es un género que te invita a estudiarlo, investigarlo y mezclarlo con otros ingredientes; Es en esa libertad, donde a mí me gusta probar y mezclar cosas”.

En relación al nacimiento del EP, Krioka marcó que afín a su oficio de productor, le es difícil lanzar canciones porque siempre está enfocado en los arreglos. “Lo más preciado que tiene un productor musical es su papelera de reciclaje. Me pasó siempre de participar en algunos discos, que me pedía que metiera un teclado o arreglo, y hay cosas que después no quedan, entonces las guardo. Cuando me puse a pensar en este proyecto vi que ya tenía las cuerdas y las partes percusivas resueltas, por ejemplo”.

Por ello, “lo que traté de lograr con este EP es que tenga el sabor a Tierra Colorada con un aporte increíble que hizo Sandra Bonetti con su librería de registros sonoros tomados en diferentes partes de la provincia. Empecé a usar los registros y en base a eso se fue acoplando la percusión”.

“También aportan las guitarras de nylon, a las que estamos tan acostumbrados por lo regional. A partir de aquí comienza el misterio; generar disonancias con acordes un poco más complejos. Eso traté de lograr desde las cuerdas, los violines, los chelos y las violas”, amplió.

Por otra parte, “los pianos generan acordes, llegando a patrones rítmicos que se repiten para respetar las bases”. Así, dio forma a “obras cortas que tienen introducción de registros sonoros, la percusión, las melodías que en su mayoría están generadas por los violines. También hay un intento de introducir un poco de jazz”. En el aspecto emocional, clave para el fluir del arte, sostuvo que “de la época de mi niñez, en la chacra de mi abuela, algo que nunca olvido es el sonido de la selva misionera cuando caía la tarde”.

“Me pasó que al recordar eso, los chanchos, las vacas, perros a lo lejos, el movimiento del pino, los crujidos, grillos, bichos, todo eso hace al ensamble de la selva misionera”, analizó sobre la visión orquestal que le dio al material. Por eso detalló que lo que busca es que la persona se vea inmersa en ese ambiente selvático.

Muestra y recepción

En julio, el museo Juan Yaparí de Posadas presentó la muestra Sentipensares de Sandra Bonetti, con una colección de óleos y técnicas mixtas en las cuales la presencia femenina apareció envuelta en velos de ensueño y naturaleza misionera. La exposición contaba con un ingrediente adicional a través de códigos QR, ubicados al costado de los cuadros, que permitían escuchar las obras musicales creadas por Krioka en torno a los universos sonoros de la selva misionera que obtuvo el productor con las grabaciones que Bonetti realizó.

Sobre la primera recepción que tuvieron sus canciones entre el público, Krioka contó que muchos hicieron sus aportes y agradecieron la posibilidad de repensar el gualambao.

Analizando que mucho estudio se le dedicó al gualambao en distintos puntos de la historia, definió que “con otros estilos, nunca nadie me decía nada por mis canciones pero ahora cuando escuchan estas piezas veo que se emocionan. Algunos me decían que estas canciones los trasladaban a sus abuelos, los cuentos de las chacras y las leyendas”.