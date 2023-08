Ingeniero con ADN misionero hará doctorado en Francia

martes 22 de agosto de 2023 | 5:30hs.

uego de recibirse de ingeniero electromecánico en la Universidad Nacional de Misiones, el obereño Francisco Javier Szmandiuk se ganó un lugar para estudiar Ingeniería Nuclear en el Instituto Balseiro de Bariloche. Ahora, se prepara para viajar a Francia, donde realizará el doctorado en Propulsión Nuclear Eléctrica.

En diálogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7, relató que antes de recibirse mantuvo contacto con distintas universidades europeas a fines de considerar qué título de posgrado realizaría. Finalmente, contactó con un argentino que también estudió en el Instituto Balseiro y que desde hace muchos años vive en la ciudad de Grenoble. “El 2 de noviembre arrancamos a trabajar en el doctorado con un contrato de tres años. Tenemos que desarrollar una herramienta que conciba sistemas de propulsión nuclear eléctrica para naves que ya están en el espacio. La idea es que el sistema las propulse a ir de un lado a otro y llevar carga, haciendo viajes que demanden mucho tiempo desde el espacio”, explicó.

“Voy a estar cofinanciado por la Comisión Nacional de Estudios Espaciales en Francia y por la CNR. Son entidades públicas, equivalentes a Conicet y Conae argentinos. En este tiempo tengo que cumplir con los objetivos de desarrollar la herramienta, que es en sí una tesis a presentar y ser aprobada para titularme de Doctor”, profundizó.

Sobre este punto, señaló que la idea es dar los primeros pasos para estipular las bases de las proyecciones a futuro que tiene Europa en distintas cuestiones, una de ellas es la espacial. “Se van a proponer varias ideas con objetivos a diez años en términos de propulsión. Nuestro proyecto es una herramienta que va a servir muchísimo en Francia, pero se busca que después tenga un impacto en la European Space Agency para tener un intercambio con los países que conforman la Unión Europea”, adelantó.

El obereño destacó que desde pequeño tiene interés por investigar sobre el espacio. “Nació el gusto por lo nuclear, pero nunca dejó de estar la idea del espacio. En este doctorado encuentro lo que une a estas dos cosas y estoy muy contento por poder llevarlo a cabo”, expresó. A su vez, consideró que ir al exterior a completar un posgrado no quita la idea de volver a Argentina más adelante.

“El país ofrece mucho también. Mediante el esfuerzo de todos es posible que tengamos instituciones como el Balseiro, que depende de la Universidad Nacional de Cuyo. Hay mucho aporte para que chicos de distintas universidades públicas del país puedan llegar a tener un título profesional, entonces me parece correcto volver a aportar. Además del sentimiento patriota, Argentina tiene un proyecto nuclear que va en muy buen camino y con grandes proyecciones a futuro”, dijo. En este sentido, manifestó que “el exterior se ve tentador en términos económicos, pero no veo por qué no desarrollarnos en un proyecto de Argentina donde se pueda valorar un poco más el aporte científico”.

Asimismo, Szmandiuk alentó a los jóvenes a seguir estudiando y profesionalizarse. “Este es un mundo que cada vez exige más a las personas. Tenemos que buscar el título profesional, aunque podamos ser exitosos sin tenerlo. Es un logro personal que te puede llevar a un buen camino. Insto a que los chicos estudien, tengan sueños y proyecten a lo grande porque uno puede ser un profesional en cualquier área y destacarse”, indicó.

“La vida es un aprendizaje constante en busca de nuevos objetivos. Hay que estudiar, pero ser felices en el proceso”, concluyó.