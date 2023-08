Ventas por el mes de las infancias: “los padres se ajustaron a la realidad económica”

lunes 21 de agosto de 2023 | 15:05hs.

En medio de un clima económico complicado, la venta de juguetes en el mes de las infancias tuvo una baja significativa en comparación a años anteriores. Comerciantes del rubro dieron a conocer que los padres se ajustaron a la situación actual y que en esta oportunidad optaron por juguetes económicos.

En esa línea, Georgina … propietaria de Memes Juguetes de la ciudad de Posadas, en diálogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7, manifestó que si bien las ventas bajaron con respecto a años anteriores, fue buena teniendo en cuenta la situación económica que vive el país; además indicó que los juguetes de “segunda línea” fueron los que más salieron.

“Los padres se portaron, dentro de sus posibilidades les dieron el gusto al niño. No hay comparación de ventas con años anteriores donde los chicos veían un juguete en la tele y venían a comprar, esta vez los padres o abuelos venían previamente a sondear los precios y luego venían con los chicos a comprar algún juguete que este dentro de las posibilidades”, señaló la comerciante.

Al igual que otros rubros del mercado, el precio de los juguetes van variando de acuerdo a la lista de precios que pasan los proveedores, en ese sentido, Georgina manifestó que hubo aumentos en todas las líneas de juguetes. “Toda la mercadería tuvo un ajuste de precios debido a la devaluación que hubo en los últimos días, incluso cuando se pide algún artículo te pasan un precio pero te aclaran que de un rato para otro podría variar”, contó.

Y agregó “hoy por hoy no podemos publicar el juguete con precios porque no sabemos cómo se va a desarrollar el día a día. Las personas hablan de especulaciones, pero la realidad es que si vendemos a un precio bajo, a la hora de reponer no cubrimos el nuevo precio de costo”.

En cuanto a la salida de juguetes, Georgina dio a conocer que hubo variedad de demanda, desde muñecas Barbie, merchandising sobre distintos dibujos animados, pero destacó la gran venta de cartas de dibujos con Pokemón.

“Los padres se llevaron muchos juguetes económicos, los de primera línea quedaron algo estancadas y las de segunda línea salieron todos. Los destacados fueron las cartas de Pokemón, los chicos se quedaron cebados con las figuritas del mundial, entonces después del mundial crecieron los álbumes coleccionables y se destacó la colección de Pokemón, álbum y sus cartas”, detalló la mujer.

Los juguetes de línea económica pueden ir entre los dos y cinco mil pesos y los de primera línea comienzan a partir de los diez mil pesos según dieron a conocer desde el rubro.

“Si bien es una fecha especial, nosotros ya vamos viendo el termómetro de cara a las ventas de fin de año”, finalizó Georgina.