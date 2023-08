Destacan que consumidor local sostiene al circuito comercial

lunes 21 de agosto de 2023 | 12:46hs.

La dinámica de eventos culturales asociados a descuentos y promociones que activen mayor consumo en comercios de Posadas es una herramienta que cada vez suma más adeptos. La última experiencia del Black Friday dejó muy conformes a los miembros de la Cámara de Comercio, al punto que proyectan acciones similares con una mirada fuera de las cuatro avenidas y mayor frecuencia.

Carlos Manuel Amores, el presidente de la Cámara que agrupa a comerciantes e industriales de la capital provincial, quiere aprovechar el buen presente del rubro y las ventajas cambiarias que hoy favorecen a la ciudad fronteriza. Promueve la permanente capacitación de sus afiliados comerciales e incentiva a los industriales a tecnificarse.

En una entrevista con Meta Data, programa político de El Territorio, Amores definió el perfil de los compradores paraguayos y brasileños que circulan, aunque aclaró que el posadeño es el que sostiene al rubro “porque no van a comprar a Encarnación como antes”.

Reclama permanentemente a las autoridades nacionales por una política impositiva “que entienda nuestra situación de frontera” y defiende a Posadas “como una ciudad que no es cara. Los precios están por debajo de la media y tiene el plus de estar ordenada, limpia, lo que motiva la llegada de inversores de grandes cadenas”.

Evento integral

“El Black Friday dejó de ser un evento netamente comercial como era en sus inicios que promovía el consumo y fue variando con la interacción del público y el privado. Ahora es turístico, social, cultural y económico”, resumió Amores.

“Desde lo económico notamos un gran cambio de facturación, sobre todo porque los sábados cuesta traccionar. Los programas Ahora son una excelente herramienta que tenemos para gran parte del comercio”, añadió.

La contribución social “se nota en el cambio de ánimo, que es lo que buscamos. La gente pasea, tiene actividades en diferentes horarios y para distintos gustos y estos eventos persiguen la intención de transformar a Posadas en una ciudad turística para cuatro días”.

Lentamente se amplían las fronteras del Black Friday, Reventón o programas similares. “Grandes comercios con sede principal en el centro de Posadas tienen sucursales en Itaembé Miní o Itaembé Guazú y extienden los alcances de los eventos hacia esos lugares. Se van formando pequeños centros económicos y nosotros hacemos extensivo el Black Friday hacia la periferia”.

En la reciente edición del Black Friday (el primer fin de semana de agosto) unos 1.000 comercios se adhirieron a la propuesta, que incluyó feria gastronómica y cervecera, 42 stands y food trucks. Las operaciones permitieron compras sin interés hasta en seis cuotas, con un tope de financiación de 180 mil pesos. Y hasta en 12 cuotas en rubros como construcción y electrodomésticos con tope de 360 mil pesos de financiación.

La buena repercusión en ventas, disparó la idea de “generar eventos más cortos en distintos lugares de Posadas. Pensamos en Villa Cabello, que representa un centro comercial importante con gran densidad de población y esos comercios necesitan expandirse”.

“Pensamos en más viernes y sábados, apuntalados con actividades culturales para generar consumo y que no todo se centralice en las cuatro avenidas”, anticipó. “Hay que abrir la jugada hacia la periferia con eventos mensuales que vayan cambiando de escenario”, amplió Amores.

El otro fenómeno que se nota en el comercio posadeño, “es la instalación de galpones, depósitos o centros logísticos en otros barrios, aprovechando que el costo es menor y entendiendo el crecimiento de la población que ya no viene tanto al centro”.

Pandemia, inflexión

Amores no duda en señalar a la pandemia, como la etapa que marcó la recuperación del comercio. “Cuando se fueron levantando las restricciones y se podía trabajar fue el mejor momento de nuestra actividad con el comprador local gastando”.

Actualmente “no estamos en ese pico, pero notamos que el posadeño no va más o va muy poco a comprar a Encarnación”.

Aseguró Amores que “acá en Posadas no vemos tantos paraguayos consumiendo. El brasilero es diferente, porque viene a comprar experiencias y se queda un fin de semana. Se alojan en buenos hoteles, consumen alta gastronomía, llevan regalos de las primeras marcas y derrama mucho más en el centro comercial de Posadas”.

En el caso de compradores paraguayos, “están específicamente en estaciones de servicios, en supermercados y mayoristas. Hacen compras semanales”.

Recordó que “en la década del 90, con una moneda más fuerte, íbamos muchos argentinos a comprar a Paraguay, se notaba el consumo en la calle. Ahora no lo vemos de este lado con los paraguayos. Se nota el consumo interno porque el posadeño gasta acá”.

Mejor que en el país

El buen momento comercial se reflejan en los números que arroja el rubro a nivel nacional. Mientras en otras regiones del país decae, Posadas crece.

“En venta de unidades, el comercio a nivel nacional viene dos puntos por debajo con relación a la medición interanual anterior, mientras que en Posadas venimos un punto arriba. Y un punto es un montón”, indicó.

Amores sabe que el círculo económico puede modificar el presente “y para cuando eso ocurra debemos estar preparados. No será de inmediato y continuarán viniendo los extranjeros”. Para eso, “los comerciantes deben capacitarse más y las industrias tecnificarse para ser más desarrolladas”.

Desde la Cámara de Comercio advirtieron en varias a oportunidades a miembros del gobierno nacional, “que entiendan que la situación de Misiones es totalmente diferente con respecto al resto del país. Tenemos una carga impositiva que el Paraguay no tiene y una trazabilidad en la comercialización de ellos que nosotros no tenemos”.

Mencionó a rubros “como los electrodomésticos o los neumáticos que no son competitivos por la carga impositiva. La herramienta es vender mediante plataformas electrónicas a otras provincias porque el mercado local está muy difícil”.

En líneas generales Amores ubicó a Posadas, “como una ciudad que no es cara. El sector gastronómico está por debajo de la media, es una ciudad muy accesible con los precios”. Y ponderó “la inversión que hizo el gobierno para que esté linda, prolija y eso motiva el arribo de cadenas importantes”.

Sin castigo para remarcadores de precios

En cada Black Friday, Reventón o eventos especiales que se promueve desde la Cámara, aparecen las quejas de los consumidores por precios que suben antes de los días programados para descuentos y promociones.

“Aprovechan la oportunidad y suben los precios, ya los notamos”, admite Amores. “Son pocos los comerciantes que lo hacen y les decimos que si bien Posadas es una ciudad todavía tiene cuestiones de pueblo donde todos nos conocemos y ese tipo de actitudes generan perjuicios al evento y el comercio queda marcado”.

Sin posibilidades de sanción, Amores explicó que “cuando detectamos esas actitudes, nos acercamos, les hacemos entender que ese comportamiento no está bueno, pero no hay herramientas de castigo porque no tenemos cómo controlar esa situación”.

Por ahora la exposición pública emerge como castigo. “El consumidor tiene como herramienta las redes sociales. El comerciante sabe que en el momento que el consumidor detecta esas maniobras lo expone en sus redes ”.

En cifras

1.000

Fueron los comercios adheridos en Posadas al último Black Friday. Se sumaron negocios de Itaembé Miní e Itaembé Guazú, La Cámara busca expandirse.