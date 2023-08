Explicarán el impacto de la reforma judicial israelí

lunes 21 de agosto de 2023 | 1:00hs.

El escritor y analista político internacional Julián Schvindlerman, arribará el jueves a Posadas para brindar una conferencia cuyo disparador será la reforma judicial en Israel. El especialista en asuntos de Medio Oriente planteará el interrogante: ¿Está la democracia en juego?

La charla abierta a todo el público comenzará a las 20, se desarrollará en uno de los salones de la Comunidad Israelita ubicada en San Martín 1538 de la capital provincial y cuenta con el apoyo de la Federación de Comunidades Judías Argentinas.

La disertación llega en momentos donde Israel vive semanas de máxima tensión, con diversas protestas después que el Parlamento aprobara la cláusula de razonabilidad, que limita la capacidad de los jueces para anular decisiones del gobierno que consideren irrazonables. Dicha cláusula fue impulsada por la coalición del primer ministro Benjamin Netanyahu y apoyada por 64 diputados de derecha, ortodoxos, religiosos y de extrema derecha. En tanto la oposición no acompañó la sesión.

Las movilizaciones crecieron a partir de considerar que la medida, pone en jaque el equilibrio de poderes. Además, impactó en la calificación crediticia de Israel y derivó en desinversión de varias empresas emergentes ligadas a la innovación, También se desvalorizó la moneda local con respecto al dólar, entre otras consecuencias.

Vale mencionar que Israel tiene uno de los ecosistemas tecnológicos más importantes del mundo, con 89 unicornios y una proliferación de startups.

Para entender en profundidad las polémicas medidas implementadas en ese país y sus consecuencias internacionales llega Julián Schvindlerman a Posadas.

El conferencista es profesor titular de la materia Política Mundial en la carrera de Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Palermo y profesor invitado en la Universidad Hebraica (México).

Es editor de Coloquio, la revista insignia del Congreso Judío Latinoamericano y autor de Escape hacia la utopía, el libro rojo de Mao y el libro verde de Gadafi. También publicó La Carta Escondida, la historia de una familia árabe-judía; Roma y Jerusalén, la política vaticana hacia el estado judío; Tierras por paz, tierras por guerra y Triángulo de infamia. Además, el invitado tiene un blog en The Times of Israel y varios de sus artículos fueron publicados en The Washington Times.