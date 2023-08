Messi develó la escena de su intimidad familiar por la que nacieron sus festejos de gol como superhéroes

sábado 19 de agosto de 2023 | 14:00hs.

“Se les ocrurrió a los nenes, mis hijos”, dijo Lionel Messi y le quitó el suspenso al detrás de escena de sus festejos como superhéroes de Marvel que instaló desde aquel primero como Thor en el partido que jugó ante Dallas por la Leagues Cup, el primer título que buscará ganar con Inter Miami el sábado, en la final ante Nashville.

Después de Thor, Messi festejó como Spiderman y más tarde como Black Panther para instalar una nueva era de celebraciones que acompaña con el clásico beso y sus dedos índice señalando al cielo en homenaje a su abuela, el más clásico de sus festejos. En declaraciones a Miami Herald, el rosarino develó el misterio.

Lionel Messi y el detrás de escena de sus celebraciones como superhéroes de Marvel

“Los nenes, mis hijos, están de vacaciones, todavía no empezaron el cole así que todas las noches vemos una película de Marvel, de superhéroes”.

“Se les ocurrió a ellos, justo al otro día tenía partido y me dijeron que si hacía un gol podía celebrarlo así, y como salió y se dio seguimos con ese ritual”.

“Entonces, cada vez que mirábamos una película, por obligación tenía que festejarlo con el superhéroe que habíamos visto”.

“¿Si tengo uno pensado para la final? No, generalmente lo hacemos de local cuando ellos están presentes y los tengo cerquita”.