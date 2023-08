Un aperitivo de lujo en la previa a la noche copera

sábado 19 de agosto de 2023 | 6:05hs.

Boca se impuso anoche 3-1 ante Platense en su primer partido en la zona B de la Copa de la Liga Profesional.



Exequiel Zeballos, el uruguayo y Cristian Medina marcaron para el local. Morgantini descontó para el Calamar. El miércoles, el equipo de Almirón debe jugar contra Racing por la Copa Libertadores.



Un interesante primer tiempo logró construir un Xeneize sólido y con buena parte de sus refuerzos en campo pese a dejar en claro que no se olvida de pensar en Racing, con Javier García en lugar de Chiquito Romero en el arco como prueba cabal de ello.



Un disparo de afuera de Nicolás Figal anticipó un arranque promisorio local, que era protagonista pese a no hilar los metros finales. Un tiro desviado de Luciano Ferreyra sacudió la modorra y les recordó a los de Jorge Almirón que todavía estaban en cero.



Hasta que a los 27 minutos Boca encontró el camino de arco a arco, con una jugada de 13 pases que terminó con la asistencia de Cristian Medina hacia la derecha para Exequiel Zeballos, quien batió a Ramiro Macagno con un toque por sobre su salida. Fue el 1-0.



El complemento arrancó a pedir de Boca cuando, en otra buena asociación colectiva, el Changuito Zeballos envió un centro pasado desde la derecha para que Edinson Cavani se estrenara en las redes con la azul y oro anticipando de cabeza a Macagno a los nueve minutos.



Pero poco después, el Calamar mostró que seguía vivo cuando Nicolás Morgantini recibió un rechazo, se acomodó y puso el balón bajo y a la izquierda de Javi García.



Los titubeos de Boca llegarían después, cuando no pudo volver a tomar el pulso del partido y, con la diferencia mínima, dejó vivo a su rival hasta el final. Incluso, el ingresado Mateo Pellegrino obligó a trabajar a García y se vislumbraba un final abierto.



Pero ya en el cierre del encuentro, más precisamente en el cuarto minuto agregado, apareció Medina para sentenciar la historia con un golazo al ángulo derecho del arquero.



Fue 3-1 para Boca en la antesala al duelo de ida de cuartos de final de Copa Libertadores ante Racing. Partido que se jugará el próximo miércoles en la Bombonera.