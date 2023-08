Caso Rosa: "La solución más simple, más humana, fue bajar a la señora donde me pidió"

viernes 18 de agosto de 2023 | 12:26hs.

En la sexta jornada del juicio por la muerte de Carmen Mirta Rosa (47), quien fue hallada sin vida al costado de una cancha del barrio Los Potrillos de Garupá hace 10 años, Gabriel Villalba (36) y Luis Albino Rotela (44), los dos imputados que tiene el caso, se sentaron en el banquillo para dar su versión de lo ocurrido.

Ambos dieron un relato sin titubeos, sin pausas, sobre lo que -según ellos- pasó el día 14 de febrero del 2013. Al parecer lo tenía muy bien preparado, sobre todo Villalba, y tal vez por eso se negaron -como lo ampara su derecho- a responder preguntas de la Fiscalía o el Tribunal.

Los efectivos están acusados de "incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de persona agravado por el resultado de muerte ideal". Los dos negaron los hechos y señalaron que dejaron a la víctima sana y salva, pidieron perdón a la familia y mencionaron las consecuencias que tuvo el caso en sus vidas.

Villalba fue el primero en declarar y luego de brindar los pormenores del requerimiento para buscar a Carmen, la subieron al patrullero con un cartón porque estaba mojada.

"Salimos por Santo Pipo conversando con la señora, ella me respondía lentamente", introdujo. Entonces, llegando a una colectora, aseguró que la mujer le dijo que en esa zona vivía una cuñada o hermana -no recordaba-. "Me puedo bajar" pidió Carmen según su relato por lo que decidió dejarla ir en el lugar.

"La solución más simple o humana fue bajarle a la señora donde me pidió", se defendió, argumentando que no tenía signos de violencia ni había ningún tipo de denuncia o alerta. Luego, al llegar a la guardia, pasó los datos que tenía pero reportó un "sin novedad".

Villalba es quien llevó adelante el sumario policial luego de que se encontró a la víctima y está señalado por no reportar que antes de que la hallaran muerta la había llevado. En la sala de debates del Tribunal Dos expresó que vio que la mujer tenía las características de quien había llevado, que se lo informó al jefe y este simplemente fijo "vamos a esperar a ver que dice el juez y el médico".

Como se sabe, el uniformado llevó a cabo las actuaciones durante más de un mes y no reportó lo ocurrido. Villalba expresó que hizo su labor policial en cuánto le solicitaron y admitió que fue al velorio de la mujer a pedir un certificado de defunción, pero sin más intenciones que incorporarlo al sumario policial.

A su turno Rotela expresó que ese día estuvo de chofer y fue coincidente con su consorte, expresando dando a entender que siempre actuó conforme a lo que ordenaba su colega. También estuvo en la escena del hallazgo del cuerpo, pero no se bajó del móvil y fue cerca de las 19.00 a hacer su relevo.

El juicio sigue el próximo miércoles con los alegatos de las partes y posible sentencia.