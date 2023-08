Incendio destruyó un merendero y necesitan ayuda para seguir asistiendo a niños

jueves 17 de agosto de 2023 | 15:30hs.

Setenta niños (que a veces son noventa) se quedaron sin su ración diaria de comida en el merendero al que asisten diariamente, como consecuencia de un incendio que esta madrugada consumió por completo la estructura de madera donde funcionaba. Se trata del espacio de contención alimentaria Corazón Feliz, situado sobre la calle Ambay del barrio El Progreso de Oberá, cuyos administradores están haciendo lo imposible para dar continuidad a la acción teniendo en cuenta las carencias de las familias cuyos chicos acuden por su merienda.

El fuego se inició por un desperfecto eléctrico y redujo a cenizas no solamente el merendero sino también una especie de depósito en el que había alimentos, cuadernos y libros, y una casa en la que vivía una familia que estaba al lado. Según los bomberos de la Unidad Regional II de Policía, el incendio comenzó en la vivienda. Por fortuna las personas que dormían pudieron salir a tiempo pero los daños fueron totales.

"Es triste lo que sucedió, realmente no tengo palabras porque lo hacemos con tanto esfuerzo y ver que está todo quemado me genera mucha angustia", lamentó Alejandro González, uno de los que está al frente del sitio. "No se salvó nada", dijo y reseñó que "los chicos todos los días vienen por su merienda" desde hace por lo menos seis años.

El hombre resaltó el esfuerzo de quienes colaboraban semanalmente con la asistencia de alimentos, entre ellos algunos privados y el municipio. "Duele ver a los chicos que desde temprano se acercaron y tuvieron que ver todo este desastre, más aún porque este fin de semana iban a ser agasajados con una fiestita por el día del niño", dijo y aunque se mostró angustiado, tiene esperanzas de que esta situación será pronto un mal recuerdo. "La idea es darle continuidad lo antes posible porque los pequeños necesitan", apuntó.

En ese punto González requirió la ayuda de la comunidad y para facilitar el contacto dejó su número de teléfono (3755-247399), además el de Narciso Rojas (375555006), que también atiende a los chicos en el merendero.

Poco antes del mediodía personas ligadas a la Municipalidad de Oberá estuvieron en el lugar, haciendo mediciones para volver a levantar la estructura inicialmente de la casa y posteriormente del merendero; en paralelo, algunos vecinos comenzaron a limpiar la escena de chapas y maderas quemadas. La solidaridad comenzó a manifestarse.