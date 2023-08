La suba del dólar golpea al rubro de la construcción

jueves 17 de agosto de 2023 | 12:45hs.

La suba del dólar golpea a distintos rubros del engranaje económico y son muchos los comercios que ya ven los incrementos en los valores de los productos en las listas de sus proveedores. Marta Herterich Gerente De Garro, empresa de construcción, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 y refirió: “Nosotros trabajamos todo lo que sea materiales de construcción, chapas, perfiles, todo lo que sea para armado de techos o puertas y cuando hablamos de ese tipo de materiales hablamos de mucho insumo que tiene componente importado, justamente la materia prima mucho tiene que traerse desde afuera, ejemplo la chapa de color que viene directamente desde México ya el mes pasado no las dejaron ingresar así que tuvimos un poco de problemática pero siempre buscamos alternativas para que la gente siga fabricando sus casas”.

“Nosotros fuimos realizando incrementos porque fue directo, las fábricas automáticamente te pasan la nueva lista, nosotros en este momento no le pasamos lista a nuestros revendedores pero porque porque hay actualizaciones todos los días pero no porque no vendamos pero tratamos de que todo el mundo tenga un poco”, apuntó.

Herterich sostuvo que los proveedores están entregando pero si el día lunes los camiones no salieron a la calle pero hoy ya se está trabajando normalmente, “las especulaciones nosotros no las tenemos. En cuanto a los clientes, la gente viene a comprar porque sabe que lo que hoy pudo comprar, mañana no lo va a poder hacer. mañana veremos qué pasa y nos duele muchísimo porque a todos nos pasa”.

“Los incrementos se dan en todos los productos porque las fábricas de por sí manejan en precio de dólar. Lo que se hizo es acortar la parte de plazos porque antes se pagaba a tres días y hoy se paga el otro día porque no sabemos qué pasa mañana”, finalizó.