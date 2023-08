Marcha y pedido de justicia para Agustín Ramírez a un año del siniestro vial y abandono policial

miércoles 16 de agosto de 2023 | 18:59hs.

"Es aberrante lo que le hicieron a mi hijo y ante eso, como familia, no esperamos ni pedimos más que justicia, que sean condenados, que cumplan una pena de prisión. Tenemos confianza, depositamos todas nuestras esperanzas en la fiscal que hasta ahora ha cumplido. El expediente está encaminado con más de 600 fojas". Las palabras son de Carlos Ramírez, papá de Rodolfo Agustín Ramírez (24), el joven que el 16 de agosto del año pasado fue perseguido y abandonado agonizando por una patrulla del Comando Radioeléctrico Sur de la Unidad Regional II.

La víctima iba en moto, los uniformados "lo cruzaron con el patrullero" y después de una maniobra del joven para no chocar, lo persiguieron. En ese contexto perdió el control e impactó contra el empedrado, sufriendo gravísimas lesiones. Los unifornados "se fueron de la escena y al rato volvieron para ocuparse del siniestro, simulando no tener conocimiento de lo sucedido".

Por el hecho hay tres policías imputados por los delitos de abandono de persona, daño e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Son el oficial subayudante Nicolás S., el sargento primero y chofer Ariel C. y la agente Camila C., quienes llegaron a estar detenidos un par de semanas hasta que judicialmente decidieron que esperaran el proceso en libertad. Casi en paralelo los tres fueron pasados a disponibilidad.

"Son policías, estaban preparados para proteger a la sociedad pero terminaron haciendo lo contrario, siendo conscientes de todo, eso es lo peor", dijo Carlos y continuó: "Sabiendo el riesgo y que estaba mal, igual siguieron y después de lastimar a mi hijo que había salido del trabajo y regresaba a mi casa, se fueron de la escena, lo dejaron tirado y pienso por qué actuaron como delincuentes, por qué no se hicieron cargo, por qué no llamaron una ambulancia". Según contó la familia, un testigo habria visto el movil policial chocar la moto de la víctima y desestabilizarla, pero las pericias tardías al parecer no lo pudieron confirmar.

Recientemente Agustin fue diagnosticado con una discapacidad del 80% "cuando era un chico laburador, guapo, lleno de sueños, con una hija hermosa, pero ahora está resistiendo día a día. El daño que le hicieron es permanente, si no luchamos ahora qué le quedará cuando ya no estemos", analizó el progenitor.

La columna marchó desde el Centro Cívico de la ciudad durante alrededor de diez cuadras, con carteles con el rostro de Agustín, de los tres policías acusados y pedidos de justicia. "Jamás va a ser el mismo, pero tenemos que alzar nuestras voces para que nunca más pase algo similar", cerró Carlos angustiado.