Se desarrolla en Iguazú las Jornadas Nacionales del Consejo de Obras y Servicios Sociales Provinciales de la República Argentina

miércoles 16 de agosto de 2023 | 13:30hs.

En dos jornadas el Concejo De Obras y Servicios Sociales Provinciales de la República Argentina, organizadas en conjunto con el IPS Misiones tratarán primeramente en formato taller temas relacionados Enfermedades Crónicas no transmisibles, HTA, Enfermedad Renal, detección precoz y Diálisis. La apertura estuvo a cargo de Fernando Avellaneda acompañado del gobernador Oscar Herrera Ahuad y el presidente del IPS Lisandro Bemaor.

El taller se desarrolla en el salón de usos múltiples del hotel Panoramic Grand, durante la apertura se brindó un pantallazo de los temas a tratar durante las reuniones. Al respecto el gobernador Oscar Hererra Ahuad destacó la importancia de estas reuniones por la visión federal ya que 16 provincias están representadas en estas jornadas.

El primer mandatario destacó “La salud es una sola, pero que el sistema de financiamiento es muy importante paras sostener una salud igualitaria. Creo que esto determina una de las pautas mas importantes en el desafío a futuro que tenemos quienes tenemos responsabilidad institucional de asignar los recursos para que esto se cumpla”

“Uno de los temas a tratar es homogenizar las diferentes terapéuticas que cubren las obras sociales provinciales, y me parece algo fantástico que levantando el teléfono los diferentes tipos de terapéuticas pueda ser atendida por los diferentes sistemas de financiamiento”, remarcó Oscar Hererra Ahuad.

Asimismo, hablo acerca de las falencias del sistema de salud y se refirió a los resultados de las PASO con la contundente victoria de un grupo político que tiene una visión diferente a la actual en lo que respecta a la salud. “tenemos que ser respetuosos a la voluntad de la gente, decir esto vamos a perder no es así. Hoy la persona pobre que no puede llegar a un sistema de salud te dice “que vamos a perder, si yo tengo que hacerme una tomografía en el hospital y me dan turno para 6 meses”, yo pregunto, que tiene para perder. Seamos cuidadosos, en echarle la culpa, nosotros tenemos que asumir responsabilidades” remarcó.

La actividades del COSSPRA se extienden hasta el jueves donde se celebrara una reunión de Junta Ampliada.