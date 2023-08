Maltrato animal: marcha en reclamo de justicia en Posadas

miércoles 16 de agosto de 2023 | 9:50hs.

Un hecho de maltrato animal, registrado en Posadas y viralizado por las redes sociales, conmocionó e impactó a la comunidad. Una vecina del barrio Itaembé Guazú, denunció a un hombre identificado como Diego B., de haber matado a la mascota de nombre “Manchitas”.

En repudio a este hecho, esta mañana desde las 9, activistas por los derechos de las mascotas se concentraron en el Mástil de la Avenida Uruguay para marchar hasta el Juzgado N° 7 de Posadas. Los autoconvocados se reunieron para juntar firmas y adhesiones entre los peatones y conductores usando los semáforos como posta, para que se cumpla con el pedido de justicia por el asesinato de la perra.

“Cualquier cosa que pase con un animal hoy en día es tomado con liviandad, como si fuese una cuestión menor. No siempre, pero muchas veces se repite esta cuestión de que no quieren tomar la denuncia o que cae en algún juzgado donde el juez no le interesa el tema. O bien, cuando la policía toma la denuncia, se acerca al domicilio del acusado, constata la situación de maltrato en que vive el animal y lo saca de manos del agresor, no hay un centro de custodia, no hay un centro de rehabilitación. El Instituto Municipal de Sanidad Animal (Imusa) está abarrotado de mascotas”, sostuvo Gómez.

“Dependiendo del caso, hay diferentes tipos de maltrato. Las leyes están, por más que tengan alguna falencia, están, el problema está en el cumplimiento”, aseveró.