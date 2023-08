Lange no pudo clasificarse a París 2024 y puso fin a su brillante “ciclo olímpico”

miércoles 16 de agosto de 2023 | 6:01hs.

El regatista argentino Santiago Lange, triple medallista en Juegos Olímpicos, entre ellas oro en Río 2016, anunció ayer su “despedida del circuito olímpico” tras perder, junto con Victoria Travascio, ante la dupla integrada por Mateo Majdalani-Eugenia Bosco, el selectivo para los Juegos de París 2024 en la clase Nacra 17 de vela.

“París era el sueño que teníamos con Vicky, pero no se dio y estoy triste por eso. Pero también estoy feliz por el camino recorrido, por las enormes alegrías que me dio el deporte y en eso me quiero concentrar mañana cuando le diga adiós a mi pasión olímpica. Será un hasta luego y también un gracias a todos los que me acompañaron en esta hermosa travesía que seguirá con nuevos desafíos”, escribió el gran Lange.