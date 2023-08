Manu Ginóbili reveló el regalo que recibió de Gregg Popovich en cada Navidad

miércoles 16 de agosto de 2023 | 6:01hs.

El Salón de la Fama de la NBA tuvo el ingreso de nuevas figuras ilustres en la camada de 2023 que fueron importantes durante la extensa estadía de Emanuel Ginóbili junto a los San Antonio Spurs. El bahiense estuvo presente en la ceremonia que tuvo a su exentrenador Gregg Popovich como uno de los seleccionados.

El coach brindó distintas entrevistas a lo largo del día y aprovechó un momento para destacar la cualidad principal que caracterizó al argentino en su paso por la máxima liga de baloncesto.

“Manu es el individuo más curioso que he conocido en mi vida. Ahora está leyendo el libro de Dr. T que estuvo segundo en la lista de best sellers del New York Times acerca de cómo vivir. Ya sabes, medicina y esa clase de cosas. Y él te dice ‘Pop, ¿leíste este libro? ¿Has oído sobre esto?’. Y eso me mantiene activo. Esa es la parte más divertida de todo”, contó Popovich.

El canal oficial de la NBA le mostró la declaración a Ginóbili y la leyenda nacional opinó al respecto de la anécdota: “De vez en cuando le he dado alguno. Históricamente él para Navidad, época de regalos, siempre a cada jugador le regala un libro. Y no es a todos el mismo, sino que pone tiempo en saber tus gustos, tu background, tu historia. Lo hizo por años. Después de un tiempo me animé a entregarle o recomendarle alguno. Es un placer hablar con él porque no es sólo un entrenador”.