Brighton quiere llevarse a Valentín Barco

miércoles 16 de agosto de 2023 | 6:01hs.

El Brighton de Inglaterra quiere llevarse a Valentín Barco, el juvenil de 19 años de Boca y una de las principales figuras del equipo de Jorge Almirón, que es seguido desde hace tiempo por varios clubes de Europa. El conjunto de la Premier League ya hizo dos ofrecimientos que fueron rechazados y ahora buscará ejecutar la cláusula de rescisión.

Las Gaviotas enviaron dos propuestas por el zurdo que es una de las grandes promesas de la institución desde hace tiempo y forma parte de las selecciones juveniles de Argentina. La primera fue de 8 millones de dólares por el 80 por ciento del pase; mientras que la segunda, superadora, fue de 9 millones por el 90 por ciento de su ficha.

Por el momento Boca no aceptó la oferta pero el conjunto inglés apuntará a ejecutar la cláusula que es de 10 millones, un monto muy accesible para cualquier elenco europeo. En ese caso dependerá de la decisión del futbolista porque el club ya no podría hacer nada. La buena para el Xeneize es que por ahora Barco no acepta.La idea del nacido en Veinticinco de Mayo es quedarse por la Libertadores.