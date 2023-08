Aumentos en alimentos y productos de limpieza tras la devaluación del gobierno

martes 15 de agosto de 2023 | 14:02hs.

Tras las PASO, el gobierno nacional llevó adelante una devaluación que alcanzó el 22%, dando un cimbronazo en sectores de la economía del país. La preocupación principal pasa por el costo de los alimentos diarios. Los proveedores no poseen una lista actualizada de precios. En esa línea, en diálogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7, Lucas Keerps, empresario supermercadista dio un pantallazo de como se viene desarrollando el sistema de precios tras la devaluación.

“La situación de los alimentos, productos de limpieza, lo cotidiano que encontramos en el supermercado fue un aumento prácticamente inmediato y lineal de algunos proveedores y fábricas. Estamos recibiendo muy pocas listas de precios y las que recibimos rondan con un aumento entre el 18 y el 25%”, señaló el empresario.

“Nos está complicando el hecho de no tener lista de todos los proveedores nosotros allá tuvimos reuniones y por ahí charla con varios colegas para ver qué terminación tomar y bueno relativamente nosotros por lo pronto tomamos la decisión de ir marcando los precios en función de las listas que nos van pasando no remarcar por remarcar porque también es cierto de que hay proveedores que venían con una remarcación en los primeros días de agosto”, agregó y detalló “en el caso de un proveedor que nos vende una leche en tetrabrik, ayer nos pasó la lista de precio con un aumento solamente del 10% y no del 20. Entonces la determinación que hemos tomado desde nuestra cadena de supermercados, es simplemente ir actualizando en función de la lista que nos pasan”.

Asimismo contó que los proveedores no suspendieron la venta de mercaderías, pero remarcó que las listas están “abiertas”.

“Hasta que las listas estén aplicadas y definitivas uno está en la rueda de comprar y vender, esta rueda es difícil de pararla y uno tiene que seguir comprando y vendiendo, el problema es que no tenemos precios. Entendemos de que uno no puede cerrar las puertas del supermercado y fallarla al cliente, que siempre te siempre es fiel y está en el día a día”, indicó.



“Los consumidores se van a encontrar con productos que no tienen precios, porque justo estamos en el proceso del cambio de precios en aquellos productos cuyos proveedores nos pasan listas. Ahí hay como una especie de movidas psicosis y incertidumbre, la cual será al menos por unos días más hasta que todo se acomode todo y tengamos un panorama muchísimo más certero”, finalizó.