Tiros certeros en la final de Campo Grande

martes 15 de agosto de 2023 | 6:01hs.

Campo Grande fue sede de la Final Provincial de tiro con arco de los Juegos Deportivos Misioneros, en el Polideportivo Municipal, bajo la supervisión de la Asociación Misionera de Tiro con Arco (Amita), en el que participaron tiradores de diversos puntos de la provincia.

Estos deportistas compitieron en las categorías sub 12, sub 14 y sub 16, tanto en femenino como masculino. Los vencedores de la categoría sub 14 se ganaron el boleto a participar en los Juegos Nacionales Evita, a realizarse del 25 al 30 de septiembre en Mar del Plata.

En mujeres sub 12 de la modalidad Raso, se destacó la actuación de Lucia Bélen Rudakoff, representante de la Escuela Municipal de Campo Grande. En la categoría Recurvo femenino de la misma edad, Nataly Schmidt se alzó con el primer lugar, seguida por Luciana Rodríguez en la segunda posición, ambas del CEF N° 4. El podio se completó con Sofia Musial Zdanovich en el tercer puesto, mientras que Nahiara Cieplinski se ubicó en la cuarta posición.

La competencia de varones culminó de la siguiente manera: Valentino Villalba Andino se coronó en el primer lugar, seguido por Lautaro Nuñez en el segundo puesto, Thiago Kroch en el tercer puesto, Matías Carossini en el cuarto lugar, Juan Ignacio Kachuk en el quinto puesto y la sexta posición fue para Alex Statkiewich.

El Trail se corre mañana

Mañana en el predio de la Fundación Nazin en Garupá, más de 500 chicos serán parte del trail atlético Intercolegial, que forma parte de los Juegos Deportivos Misioneroa. En principio la competencia iba a ser el viernes pero se reprogramó para mañana debido al clima.

La concentración será a las 8.30, en el predio ubicado por la ruta 206, hasta donde llegarán los participantes de Garupá, Posadas, Candelaria, Concepción de la Sierra, Santa María, Profundidad, Oberá, San Javier, Campo Viera, Campo Ramón, entre otras localidades.

Los horarios de largada en las diferentes categorías son: a las 9.15, los sub 14, sub 16, sub 18 y libres, con 6 kilómetros a correr. Luego, desde las 10.30, será el momento d los sub 6, sub 8, sub 10 y sub 12 quienes tendrán un circuito de 1,5 kilómetros.

Los más destacados de las competencias de los Juegos Deportivos Misioneros se clasificarán para los Juegos Nacionales Evita (25 al 30 de septiembre en Mar del Plata).