Axel Kicillof fue el más votado en la provincia de Buenos Aires

lunes 14 de agosto de 2023 | 6:04hs.

El gobernador bonaerense y precandidato de Unión por la Patria (UP) Axel Kicillof se imponía anoche en la elección primaria provincial con el 36,8% de los votos, por sobre los candidatos de Juntos por el Cambio que con 32,2% dirimían una disputa muy pareja entre el intendente de Lanús Néstor Grindetti y el diputado Diego Santilli.

Escrutado el 61,2% de las mesas al cierre de esta edición, según cifras oficiales difundidas a través del sitio https://resultados.gob.ar/ a las 23.45, la candidata de Libertad Avanza, Carolina Píparo, se presentaba como la segunda fórmula más votada con 24,03%, pero su espacio al no definir internas quedaba relegado al tercer lugar.

De esta manera, el actual mandatario provincial de Unión por la Patria lideraba el recuento provisorio con 1.852.838 votos (36,8%), cuya boleta acompañaba las listas de los precandidatos presidenciales Sergio Massa y Juan Grabois.

El espacio de Juntos por el Cambio sumaba 1.619.908 votos (32,2%) en una cerrada elección interna en la cual Grindetti, que acompañaba la fórmula presidencial de Patricia Bullrich, alcanzaba los 820.8351, poco más de 20.000 votos que los 799.073 que conseguía el diputado Santilli en el espacio interno con Horacio Rodríguez Larreta.

En tanto, por el partido La Libertad Avanza que acompaña la lista del presidenciable Javier Milei, Píparo se posicionaba como la segunda precandidata más votada con 1.208.675, lo que representaba que el espacio quedaba relegado al tercer lugar con 24,03% de los sufragios totales.

Muy por detrás, el frente de Izquierda dirimía su interna con un total de 141.690 votos que representaban 3,6% del total, en la cual se imponía la fórmula que encabeza el dirigente gremial Rubén Sobrero con 114.180 votos por sobre Alejandro Bodart con 51.662 sufragios.

Con menos del 0,7% del total de los votos participaban de las Paso, el Nuevo Mas, que propone como candidata a gobernadora a Soledad Yapura en apoyo a la fórmula presidencial Manuela Castañeira-Lucas Ruiz.

Mientras tanto, el espacio Principios y Valores -que llevaba como candidato a presidente al exsecretario de Comercio Guillermo Moreno-, presentó las candidaturas a la gobernación y vice bonaerense del dirigente Luis D'Elía y Fabiana Montini.

También se presentaron como aspirantes a la gobernación bonaerense Eduardo Vázquez (Encuentro republicano federal); Ernesto Ludueña (Copebo); Oscar Alva (País); Pablo Vázquez (Vocación Social); Damián Díaz (Toba); Pablo Gobbi (Justicia y Dignidad Patriótica); Ayelén Alancay (Celeste provida); Carlos Geneiro (Esperanza); Leonardo Mollard (Liber.ar); Silvia Saravia (Libres del Sur) y Rosendo Pedernera (Proyecto Joven).

Otros precandidatos fueron Guillermo Baque (Movimiento de Integración Federal); Mario Guarnieri (Frente Patriota); Sergio Braga (Buenos Aires primero); Pablo Busch (Política Obrera); José Canalda (Unidad Social); Jaime Contreras (Frente Federal de Acción Social); y Antonio Guerrero (Confianza Pública).

Más de 13 millones de bonaerenses estaban habilitados para votar 13 precandidatos a gobernador y vice de la provincia de Buenos Aires, el principal distrito electoral del país, en el marco de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (Paso).

De acuerdo a datos provistos por la justicia electoral, un total de 13.115.144 están empadronados en el mayor distrito electoral del país, que votaron en 38.074 mesas ubicadas en 6.145 escuelas.

La provincia de Buenos Aires es uno de los pocos distritos -junto a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Entre Ríos, Catamarca y Santa Cruz- que decidió votar en simultaneidad con los comicios nacionales.



Servini de Cubría investigará el voto electrónico

La jueza federal con competencia electoral de la ciudad de Buenos Aires, María Servini, fue durísima con el voto electrónico concurrrente que impuso Horacio Rodríguez Larreta en el marco de su interna política en el PRO y advirtió que "resulta preocupante el grado de improvisación" en el manejo de las máquinas de votación electrónica para votar jefe de gobierno porteño y cargos locales en las elecciones 2023. La magistrada señaló que en algunos colegios las máquinas llegaron recién ayer a última hora, que en otros no están o no funcionan. También denunció que en algunas escuelas no disponían de los kits necesarios para la instalación y que en otros las máquinas no estaban conectadas a la hora de la apertura de los comicios y no habían sido probadas.