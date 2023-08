Centurión se separó y se mostró tomando y fumando

lunes 14 de agosto de 2023 | 6:01hs.

Ricardo Centurión pasa por otro momento difícil. En los últimos días, el exfutbolista de Barracas Central fue noticia después de que se viralizaran imágenes suyas tomando alcohol y fumando, algo totalmente negativo para un deportista de elite. Además, sumado a eso, su novia, Jenifer Lauría, confirmó que se separaron.

La joven publicó una serie de historias en Instagram en las que contó que la relación se terminó. Hace algunos meses, la pareja se había mudado a Canning para comenzar una nueva vida junto a su pequeña hija, algo que finalmente no funcionó.

“¿Cómo llevas el tema de la separación? Espero que no te afecte”, le comentó un seguidor a Lauría a lo que ella respondió: “Yo tomé la decisión que venía pensando hace tiempo, entonces no me afectó. Estoy tranquila y muy bien así”.