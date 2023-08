En septiembre se hará el Concurso Internacional Latinoamérica Danza en el Parque del Conocimiento

sábado 12 de agosto de 2023 | 15:00hs.

La edición 2023 del Concurso Internacional Latinoamérica Danza (CILD) se realizará en septiembre próximo en el Teatro Lírico del Parque del Conocimiento. En el año 2017 se establece realizar por primera vez el CILD con la organización de la maestra Laura de Aira, con el objetivo de mostrar el desempeño de solistas y grupos, otorgando la posibilidad de obtener becas de

estudio en escuelas internacionales.

En su edición especial del 2020, envuelto en la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia del Covid 19, el CILD se replanteó para destacarse como el “I Concurso Coreográfico”; propuesta destinada a coreógrafos consagrados y emergentes, donde presentaron coreografías para grupos en danza clásica y neoclásica tanto del ámbito nacional como internacional; con el fin de promover y potenciar coreográficamente el concurso con propuestas innovadoras y de calidad artística.

La edición de este año tendrá lugar el 8 y 9 de septiembre. Los interesados en obtener más información o inscribirse tienen que comunicarse con la siguiente dirección de correo electrónico: cildargentina@gmail.com.

En la edición 2019 se realizó la primer edición del Grand Prix CILD que otorgó una beca de estudio con el 100% de cobertura en pasajes, alojamiento y clases por tres meses en la Vassiliev Academy of Classical Ballet (Nueva York - EEUU) al mejor bailarín de danza clásica de repertorio del concurso.

Debido a la crisis ocasionada por la pandemia del Covid 19; el Grand Prix CILD se canceló durante los años 2020 y 2021, y este año se desarrollará el 7 y 8 de septiembre próximos en el Teatro Lírico.

El jurado para el concurso CILD estará integrado por Alexander Nikolaievich Ananiev (Rusia), Lorena Alexandra Bello (Argentina) y Marisol Garay (Paraguay). El jurado para el Grand Prix CILD estará compuesto por los dos maestros mencionados en primer lugar y José María Vázquez (Argentina).

El concurso CILD entregará becas a los ganadores en el Open Ballet School (Paraná – Entre Ríos), Cuban Classical Ballet School (Miami - EEUU), Danza Argentina (Buenos Aires – Argentina), Programa Brodway Here I Come (New York), Programa Balatinos Miami, Lizt Alfonso Dance Cuba, Danza Española (Habana - Cuba), Danza Fusión Ajkun Ballet Theatre (Nueva York - EEUU) y en el Estudio Alba Serra (Capital Federal). Además, se hará la selección de participantes para el concurso Caraguatatuba/2024 -San Pablo- Brasil (Julio/2024).

El concurso Grand Prix CILD otorgará becas para el Cuban Classical Ballet School (Miami - EEUU) y actuación en el Festival Internacional de Miami. En el Salzburg International Ballet Academy (Austria), Danza Argentina – (Buenos Aires), Barcelona Dance Center (Barcelona - España), Ajkun Ballet Theatre (Nueva York), Arts Ballet Theater School (Miami), Open Ballet School (Paraná), Estudio Alba Serra (Capital Federal), y en la Escuela de Ballet de Adriana Assaf (San Pablo – Brasil). Las becas de estudio y selectivos no incluyen pasajes ni alojamiento.