Sevilla lo pagó 13 millones de euros y lo echó por sobrepeso

sábado 12 de agosto de 2023 | 6:01hs.

Joris Gnagnon surgió como una de las grandes promesas del fútbol francés. Nacido el 13 de enero de 1997, salido de las inferiores de Rennes de la Ligue 1, llegó a jugar en el selección sub 20 de Francia y en 2018 el Sevilla lo pagó 13,5 millones de euros para reforzar la defensa. Sin embargo, su carrera no fue como esperaba: su nivel no acompañó, se fue a préstamo y, cuando volvió lo echaron por sobrepeso. Lleva tres años sin jugar un partido oficial.

Gnagnon regresó a Francia y firmó contrato con el Saint-Etienne para enero de 2022, pero duró apenas cuatro meses y para mayo se contraba nuevamente sin equipo. Sólo pudo disputar un par de encuentros con el equipo filial y desde ese entonces está sin club hasta la fecha.