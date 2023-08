El deporte urbano ya tiene a los mejores

sábado 12 de agosto de 2023 | 6:01hs.

Durante esta semana se completaron las finales provinciales de las disciplinas que conforman la modalidad Deportes Urbanos de los Juegos Deportivos Misioneros.

Inicialmente, el pasado martes en la ciudad de Puerto Rico, el Centro Deportivo Municipal fue el epicentro de los torneos de básquet 3x3 en las categorías sub 14 y sub 16 (tanto masculino como femenino).

Luego de los partidos, Mitre (sub 14 femenino), Capri (sub 14 masculino), Tokio (sub 16 femenino) y Tirica (sub 16 masculino) se consagraron campeones de los Juegos Misioneros y lograron la clasificación a los Evita.

Finalmente, ayer en el estadio Ian Barney II de Oberá, fue la competencia de ajedrez. Participaron más de 80 jóvenes, también en las categorías sub 14 y sub 16, de varios municipios.

Los resultados de las rondas determinaron también a los mejores de los Juegos y a los integrantes de los equipos que jugarán en la final nacional.

El grupo sub 14 mixto quedó conformado por María José Jiménez (Puerto Rico), Alexis De Olivera (Puerto Rico), Félix Jost (Puerto Rico), Bruno Recalde (Posadas) y Micaela Villagra (Garuhapé).

Paralelamente, el equipo sub 16 mixto se conforma con Jesús Esteban Álvarez (Posadas), Bruno Vogel (Puerto Rico), Mateo Genaro Prado (Garuhapé), María Ingrid Unternahrer (Oberá), Rocío Benítez Jelén (Posadas).

Los Juegos Nacionales Evita Urbanos será en Tecnópolis (Gran Buenos Aires) del 23 al 27 de agosto.