Valoyes, la pieza que quiere Boca

viernes 11 de agosto de 2023 | 6:01hs.

Boca no se retira del mercado de pases y con la clasificación a cuartos de final de la Copa Libertadores buscará cerrar un defensor diestro y un delantero por afuera.

Para este último lugar, el sueño de la dirigencia es el punta de Talleres Diego Valoyes y Mauricio Serna, integrante del Consejo de Fútbol, alimentó la ilusión al referirse a él y no bajó al Xeneize de la pelea.

En una entrevista, minutos después de consumado el boleto a la siguiente fase del certamen continental, Chicho fue consultado por la posibilidad de incorporar a su compatriota y aseguró: “Valoyes me gusta mucho, no porque sea colombiano pero me gusta mucho. Se siente cómodo y a gusto en el fútbol argentino y lo demuestra cada vez que juega”.

En la misma línea, el exvolante multicampeón con el club xeneize ratificó que seguirán trabajando en busca de sumar nuevos nombres.

“Desde presidencia, vicepresidencia y el Consejo de Fútbol, mientras el libro de pases esté abierto vamos a seguir buscando los mejores jugadores para que lleguen a nuestra institución”, expresó Chicho Serna.

Hasta el moment, a Boca arribaron Lucas Blondel, Lucas Janson, Edinson Cavani, Marcelo Saracchi y Ezequiel Bullaude.

Si bien es cierto que Talleres quiere vender a Valoyres al exterior ya que, según indicó el presidente Andrés Fassi, el Xeneize está lejos de las pretensiones que tienen en Córdoba, en La Ribera no pierden las esperanzas e intentarán seguir negociando en los próximos días por el desequilibrante colombiano de 26 años.

Si no se da su transferencia a otro mercado, Boca podría sumar chances y pueden incluirse jugadores en la negociación, tal como pretende la T.