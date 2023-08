Cristian Malaspina afirmó que Argentinos presentará una queja ante Conmebol

jueves 10 de agosto de 2023 | 6:01hs.

La estadía de Argentinos en Brasil, que terminó con la eliminación ante Fluminense, tuvo varias situaciones desafortunadas. El polémico arbitraje de Alexis Herrera, la represión y los hechos de violencia que sufrieron los hinchas dentro y fuera del Maracaná, fueron protagonistas durante el cierre de la llave en Río de Janeiro.

Luego del partido, el presidente del Bicho, Cristian Malaspina, mostró su orgullo por el equipo y realizó un descargó ante todos los hechos sucedidos. “El club presentará en Conmebol un informe de todo lo padecido, dado que en la jornada de ayer (por el martes) se violaron muchas normas del reglamento de tan prestigiosa competencia”.

Sobre las jugadas polémicas de la noche, con el penal no cobrado sobre Thiago Nuss y la no expulsión a André, el dirigente expresó su descontentó con el arbitraje del venezolano: “Lo que se vivió en el campo de juego tampoco fue Justo; un arbitraje que no estuvo nunca a la altura del partido que se jugaba”. Además, agregó que el VAR tampoco intervinó en las jugadas que debió aplicar el reglamento.

“Todo lo qué pasó en el Maracaná fue un despropósito; la represión fue brutal e innecesaria; se agredió salvajemente a muchas familias en la tribuna y a todos los directivos que me acompañaron en el palco oficial”, manifestó Malaspina ante la represión que sufrieron los simpatizantes y la delegación por parte de la policía.