Vacuna contra la obesidad: “Hay que aclarar que no existen las drogas mágicas”

Desde el Hospital Escuela de Agudos “Dr. Ramón Madariaga” informan a la comunidad sobre los tratamientos que llevan adelante desde el Equipo Interdisciplinario de Tratamiento de la Obesidad, una enfermedad crónica y progresiva. Recomiendan consultar a profesionales ante los posibles tratamientos con nuevos fármacos.

La Dra. Karina Morguestern, especialista en Nutrición y parte del Equipo de Obesidad del Hospital Escuela, explicó: “Mucho se habló de esta nueva droga inyectable para perder peso, la semaglutida, que fue recientemente aprobada por la ANMAT. Hay que aclarar que no existen las drogas mágicas. No es el primer fármaco para bajar de peso aprobado por ANMAT, pero cabe destacar que en realidad el tratamiento farmacológico es solamente una rama del tratamiento integral para combatir la obesidad, el cual tiene como base los cambios de hábitos higiénico dietéticos. Por eso decimos que es un tratamiento interdisciplinario, porque tanto lo farmacológico como la cirugía son ramas del mismo, pero depende de las condiciones del paciente sugerirlas o no.”



En la misma línea, la profesional destacó que hay que tener en cuenta siempre que el tratamiento contra la obesidad suele ser lento: “Se trata de ir realizando cambios paulatinos en la alimentación y hábitos del paciente, siempre acompañado por profesionales, quienes pueden a su vez ir indicando las opciones con las que cuenta la persona a la hora de hacer tratamiento, de acuerdo a su condición particular y sus índices corporales. Este fármaco inyectable puede ser indicado por algún profesional, pero depende de muchos factores, no es para todos.”



Por su parte, el Dr. Eduardo Carrozzo, médico cirujano y parte del equipo de cirugía bariátrica del Hospital Escuela, remarcó que la obesidad es una enfermedad crónica que afecta a todo el cuerpo y es progresiva. “El tratamiento de esta enfermedad abarca varias áreas: clínica médica, nutrición, psicología, y cirugía”, resaltó. “Ninguna de estas áreas es mágica, al igual que no hay fármacos mágicos. Por eso hablamos siempre de tratamiento integral, y que puede llevar varios años.”



A su vez, el Dr. Carrozzo indicó que siempre se consulte a un profesional antes de comenzar cualquier tratamiento o incluso antes de recurrir a los fármacos: “Parte del tratamiento contra la obesidad puede ser farmacológico en algún grupo de pacientes particular, ya sea en formato comprimido o inyectable; esos productos tienen indicaciones específicas y no son para todos, al igual que la cirugía. Siempre sugerimos que las personas se acerquen a una institución médica o consulten a su médico clínico antes de comenzar un tratamiento; es quien indicará derivación y estudios pertinentes.”