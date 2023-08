Continúan las conversaciones para destrabar el conflicto que mantiene el paro de colectivos

miércoles 09 de agosto de 2023 | 11:46hs.

Sigue la medida de fuerza que mantiene sin servicio del transporte urbano de pasajeros en las principales localidades de la provincia de Misiones, aunque se mantienen las conversaciones para destrabar el conflicto. Empresas prestatarias del servicio del transporte urbano enfatizaron que aceleran los tiempos de rendiciones para que puedan llegar los fondos adeudados desde Nación.

Guillermo Leumann, de la empresa Tipoka, presidente de Euta (Empresarios Unidos del Transporte Automotor), dijo: "Estamos hablando con las autoridades, básicamente con Hacienda, con Transportes, para ver cómo se puede acelerar la rendición para poder destrabar fondos de Nación, pero es un cuadro complejo, no está fácil, el dinero no aparece, las empresas ya han agotado todas las reservas de fondos anticíclicas que financieramente corresponde tener pero ya más no se puede hacer, porque hay una imposibilidad de poder seguir sosteniendo a pérdida esta actividad".

"Lo que está sucediendo es que las empresas no hemos podido liquidar y pagar conforme

la escala salarial vigente y prevista para el mes de julio, según el último acuerdo paritario. Sí hemos hecho un pago a cuenta, pero no hemos podido pagar la integridad de la escala y también estamos debiendo un saldo exacto y una suma fija no remunerativa de 32.000 pesos que también está prevista en el convenio colectivo", detalló.

A continuación mencionó que faltan compensaciones que cubren entre el 70 o el 80 por ciento de la retribución por la prestación del servicio, "estas compensaciones son básicamente el Fondo Compensador Nacional que tenemos pendientes abril, mayo, junio, julio, agosto, en cuanto al Provincial tenemos pendiente un saldo de abril, mayo, junio, julio y agosto y también se nos está adeudando lo del Boleto Estudiantil Gratuito. que hay saldos también pendientes de marzo, abril, mayo, junio y el anticipo de agosto".

"Otra de las cuestiones es que tampoco estamos pudiendo aplicar la tarifa prevista para agosto, estamos con la de julio, porque aún el municipio de Candelaria no ha dictado los instrumentos que le está pidiendo la subsidiaria de transporte como para que la Comisión Coordinadora del Sistema Integrado pueda dictar la pertinente resolución y coordinar de manera sistemática y ordenada la aplicación de nueva tarifa en Posadas, Garupá y Candelaria", añadió.

El empresario recalcó que el grave problema no se trata solamente de pagar salarios sino que hay que mantener el material rodante, proveer insumos, "que están absolutamente todos dolarizados, es toda una cadena. Las empresas que están trabajando es porque supongo que habrán podido pagar la escala. En relación a la empresa Bencivenga que no está asociada a Euta, está adelantada en un mes en el cobro de las compensaciones por parte del Estado Nacional, desconozco cómo lo han hecho".