Confirman la elevación a juicio contra seis policías por el crimen de Guirula

miércoles 09 de agosto de 2023 | 6:03hs.

“Estamos esperando que la Justicia actúe porque hay seis personas que están imputadas por el homicidio de mi hermano que hace cinco años están libres disfrutando de su vida por las calles, viviendo el día a día, mientras que desde nuestra familia sufrimos la pérdida de mi hermano”. De esta manera María Guirula reclamaba desesperada ante este matutino, el pasado 19 de julio, un avance en la pesquisa al cumplirse nueve años del homicidio de su hermano Carlos Guirula (30). Y a tres semanas de este pedido una última novedad judicial volvió a encender las esperanzas de la familia de la víctima.

Según pudo saber El Territorio con fuentes vinculadas al caso la Cámara de Apelaciones de Misiones rechazó los últimos recursos defensivos presentados por los abogados de los seis policías implicados en el homicidio del albañil. De esta manera ratificó el requerimiento de elevación a juicio del expediente que fue solicitado en su momento por la fiscalía del Juzgado de Instrucción Uno de Posadas.

Los implicados en el crimen son la oficial Lourdes Tabárez, los cabos Lucas Nahuel Saravia y Carlos Servián junto al agente Carlos Da Silva y Ricardo Escobar, todos estos imputados por tortura seguida de muerte. Mientras que el sexto implicado, acusado de omisión funcional de evitar la tortura, es el oficial subayudante Carlos Alberto Sidorak.

Todos estos aguardan el avance del proceso judicial en libertad luego de que se vencieran los plazos razonables de las prisiones preventivas y accedieron a las respectivas excarcelaciones.

Los voceros consultados indicaron que los camaristas Ricardo Venialgo y Marisa Dilaccio, de la Sala 1, al analizar los planteos defensivos determinaron que la instrucción del caso estaba concluida y que reunía los requisitos de rigor para que se ventile en instancia de debate oral y público.

“Que sean condenados”

En presentación de su familia, y con el dolor de recordar las circunstancias de la desaparición de su hermano el pasado 19 de julio, María Guirula buscó tener fuerzas para seguir adelante como desde hace más de nueve años en la búsqueda de justicia por el albañil.

En diálogo con este medio, la mujer relató que “hace tres años la fiscal pidió la elevación a juicio y todavía estamos a la espera de una fecha de inicio, así que eso es lamentablemente lo que vivimos como familia. Tengo la esperanza de que va a salir pronto porque ya el año que viene se van a cumplir diez años y es tanto todo lo que una familia debe sufrir esperando justicia por el asesinato de una persona. Pero es confiar y tener esperanza de que eso va a suceder”.

Explicó que durante los últimos años no hubo ningún avance de la Justicia y que los imputados están libres viviendo una vida normal y “sin castigo por lo que hicieron”. “Hoy reviví el día enterándome de cómo sucedieron las cosas, ese día lo vivimos muy cercano, es algo que no se olvida porque es lamentable lo que padeció mi hermano, verlo en el velatorio fue muy triste porque era una persona totalmente desfigurada por los golpes que recibió. Esa imagen es la que uno guarda”, recordó con dolor.

Además, los instantes previos a enterarse del terrible episodio y cómo reaccionó al conocer sobre el crimen son secuencias que aún siguen calando fuerte en su memoria en cada aniversario.

“Me acuerdo que habíamos ido a la comisaría porque nosotros esperábamos que mi hermano esté detenido en alguna comisaría de Posadas. Nos acercamos a la Decimotercera y la camioneta estaba toda encintada. Entramos, nos recibieron, como que no sabían qué decirnos. Después pensar que ahí terminó la tortura de mi hermano o vaya saber si en la camioneta porque no se sabe muy bien dónde falleció. Son recuerdos que uno los guarda, que los tiene y no debe ser así”, sostuvo la mujer.

La entrevistada confió que su hermano no merecía una muerte así pese al altercado que mantuvo con los efectivos de la Policía.

“Que ellos hoy vivan su día a día y nosotros no podamos disfrutar de un fin de semana con nuestro hermano no es justo. Sé que esa noche sucedió algo y que los compañeros que estuvieron ahí habrán visto algo y es por eso acuden a buscar a mi cuñada. Sé que sucedió algo, nos llegaron a hacer saber que pasó algo por la actuación rápida del juzgado pero nos dijeron que en el juicio se sabrá la verdad”.

También reflexionó y dijo: “Se cumplen nueve años y quiero recordarlo, es un día triste, la pérdida de un hermano y en esas condiciones brutales que nadie merece es muy feo”.

Discusión en el motel y un feroz ataque camino a la comisaría