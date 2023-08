Por segunda vez ingresaron a robar en una mueblería en San Pedro

martes 08 de agosto de 2023 | 15:56hs.

Vecinos de San Pedro muestran inquietud ante una seguidilla de hechos delictivos que atentan contra la propiedad y fueron registrados en los últimos días. En este caso, nuevamente un delincuente ingresó a una mueblería ubicada en avenida Güemes, rompió el vidrio y se llevó un Smart TV de 40' pulgadas y dinero en efectivo.

El hecho ocurrió en la madrugada de ayer, lunes, y según lo que pudo registrar las cámaras de seguridad del comercio afectado, un masculino fue el autor del robo. Para ingresar al lugar el sujeto rompió el vidrio con un trozo de madera, que dejó en el lugar. En el interior revisó el sector de oficinas y arrojó papeles al piso, lo que puede indicar que buscaba más dinero. Se llevó dinero en efectivo y un TV Smart Kanji 40', valuado en más de $100 mil.

Con enorme impotencia, la dueña habló con El Territorio e hizo referencia a tener que pasar por un hecho de inseguridad por segunda vez: "Estamos cada vez peor, genera mucha impotencia, no podés trabajar con tranquilidad. Yo cierro el negocio 18.40 por miedo. Tenes que cumplir, pagar los impuestos, pero con uno no cumplen, no tenemos seguridad", lamentó Sonia, propietaria de Cuni Muebles.

Y agregó: "Me tocó lo mismo, igual que la otra vez, entraron y se llevaron lo mismo, es agotador pasar por todo otra vez, todo es gasto en un país donde la economía está muy mal, es superar y seguir adelante, la inseguridad está en todos lados, es realmente preocupante, nadie trabaja tranquilo, ya no sabes que hacer, quizas invierta en rejas, se te van las ganas de laburar", señaló la mujer.

La denuncia fue realizada en la Comisaría Seccional Primera, ubicada a pocas cuadras de donde ocurrió el hecho, en una zona comercial céntrica de la localidad. Al poco tiempo de que se radicó la denuncia, personal policial recuperó un televisor con similares características que sería reconocido por la propietaria en el transcurso de la jornada.

Cabe recordar que, en julio del 2021, con un hacha rompieron los vidrios del mismo local y se llevaron un televisor de 40'.