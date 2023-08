Se avanza con el plan de tratamiento y disposición final de residuos urbanos en Santo Tomé

martes 08 de agosto de 2023 | 14:49hs.

Desde el Municipio destacan los avances en el predio del ex basural, y solicitan a los vecinos que colaboren evitando arrojar residuos en el trayecto al predio, además de seguir las indicaciones del personal que trabaja en el lugar.

En estos días, hubo intensos trabajos de limpieza en los alrededores por parte de la Dirección de Medio Ambiente, también en el interior del predio, las maquinarias de la empresa encargada de las obras avanzaron con el ordenamiento, la construcción del portón de ingreso y garita, además desde Luminotecnia municipal comenzaron las tareas de instalación de columnas y luces.

El intendente Augusto Suaid recorrió el lugar la semana pasada, acompañado por el viceintendente, Carlos Farizano y concejales. Supervisaron los avances y destacaron los buenos trabajos que se vienen encarando en conjunto con la provincia para el bienestar de la población santotomeña.

“Es parte de la política ambiental que tenemos para los próximos años”, aseguró Suaid a los medios de comunicación luego de la recorrida. Evaluó que el tema de los residuos es un problema en todos los municipios del mundo, “y nosotros estamos en este caso, replicando lo que hacen las ciudades más sustentables, que tiene que ver con el vertedero controlado que se está haciendo, organizando el lugar con la gente que trabaja en la separación y reciclado, dándoles mayores condiciones de salud y de seguridad”, añadió.

“La verdad que nos llena de orgullo porque va a mejorar notablemente la calidad de vida de todos los vecinos de Santo Tomé, hoy vemos que no hay más olor, que no hay más moscas, cuando recién iniciamos este proceso era casi imposible estar en este lugar donde hoy estamos parados, con moscas, con olores, con personas quemando basura, esto generaba un malestar en la población de los alrededores, hoy, gracias a Dios, está pasando, la gente está trabajando ordenadamente, hay un registro de ingresos, una entrada única, hay un horario de trabajo, las personas van a poder ingresar, separar los reciclables, y desde el municipio se les va a comprar, no van a tener que ir a otro lado a venderlos, nosotros después lo vamos a comercializar”, aseguró.

Por su parte, días atrás, Mariano Julián Farías, encargado de LAMCOR, empresa que ejecuta las obras aclaró que están haciendo la primera etapa, todo lo que corresponde a la coronación de la planta, con un canal para tener mejor seguridad y eso se utiliza también para que no se inunde, al ser terrenos bajos.

Señaló que avanzaron con la puerta de control, cartelería y recibiendo en el 1er y 2do sector, los residuos sólidos urbanos y vegetales. “La gente que recoge la basura en el lugar se están convirtiendo en recicladores”.

Solicitó que los vecinos acompañen el trabajo, “que no dejen la basura en las calles, o en el trayecto que va hasta el predio, les pedimos que vengan a la planta a dejarla”. Explicó que el segundo paso es poder controlar dentro de la planta todo el acceso y el egreso de materiales, para que se transforme en una cuestión económica para los que trabajan en el lugar y tengan una fuente de ingreso mayor a la que tenían antes que empezara este proyecto.