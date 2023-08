Continúan las medidas sanitarias tras el brote de rabia paresiante en Iguazú

martes 08 de agosto de 2023 | 12:45hs.

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) continúa aplicando medidas sanitarias tras la confirmación -por análisis de laboratorio- de un brote de rabia paresiante que afectó a animales de la localidad de Puerto Iguazú. El organismo sanitario dispuso vacunar al ganado bovino, porcino y equino en un radio de diez kilómetros alrededor del caso.

Gabriel Russo, médico veterinario y jefe del Programa de Rabia del Senasa, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7: “Ya se ha vacunado con la primera vacuna a la totalidad de los animales del brote a un radio de 10 kilómetros de ese caso diagnosticado y se está preparando para empezar a realizar la segunda vacunación en aquellos animales que ya cumplieron 20 días o más de esa de esa primera vacuna”.

“La gente del IFAI, de la Asociación Ganaderos de Andresito ha hecho un trabajo excelente en la vacunacióny sobre todo también en el manejo de los animales que han muerto en una colaboración con la Intendencia que ha a apoyado en las máquinas para poder enterrar los animales”, agregó.

Russo en ese sentido destacó que fallecieron alrededor de 40 animales por la enfermedad: “Este brote tiene la particularidad de que en ese lugarhacía mucho tiempo que no había rabia y un período de interepidémico sin la enfermedad, es decir que, desde un brote hasta otro cuando el tiempo es muy prolongado, la población de vampiros está muy recompuesta, entonces cuando entra al virus proveniente de otra colonia, el daño que ocasiona a los herbívoros es notorio”.

Frontera

El brote de rabia se dio en el barrio de las 2000 Hectáreas de la ciudad de Cataratas por lo que el radio de 10 kilómetros involucró a una parte de Paraguay y una parte de Brasil “con quienes también trabajamos en forma conjunta en el aviso en la alerta temprana de esta enfermedad trabajando en la vigilancia epidemiológica”, remarcó el veterinario.

“Hasta tanto esos animales que están dentro del brote no cumplan 30 días después de la segunda vacuna todavía no los podemos consumir. En Paraguay no tenemos reporte de algún brote, pero sí le hemos avisado para que estén atentos y que comiencen cuanto antes la protección del ganado y vean la posibilidad de que no exista ningún compromiso con la

salud pública por eso se sigue trabajando porque el virus puede estar circulando hasta 18 meses desde que empezó, entonces cuando se hace la vacuna, revacuno después de los 20 días y de ser posible revacunar al año y después ver los nuevos nacimientos para la cobertura”, dijo.

Finalmente reiteró que continuará la vigilancia epidemiológica fuera de esos 10 kilómetros enfatizando en la educación a la población.