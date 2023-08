Servicio de colectivos reducidos en Misiones por el paro de algunas empresas

martes 08 de agosto de 2023 | 9:44hs.

Delegados gremiales de la Unión Tranviaria Automotor (UTA) de Misiones convocaron a un paro de actividades con asistencia a sus lugares de trabajo que comenzó en la medianoche de este martes y se prolonga a lo largo del día, con posibilidad de que continúa el miércoles. Esta medida alcanza a las empresas que al día de hoy no cumpliaron con el pago de salarios según los últimos acuerdos salariales. En Posadas solo la empresa Bencivenga está brindando servicio, mientras que las restantes no tienen coches en las calles. En media distancia también el servicio está restringido.

Los trabajadores exigen cumplir con el un pago de salario para los choferes registre aumentos escalonados que incluyan un salario de $348.800 en julio, $380.192 en agosto y una remuneración básica de $414.409 en septiembre, además de una suma no remunerativa y por única vez de $32.000. Pero las empresas aseguran estar imposibilitadas de cumplir con esto. Por ello el pasadpo seis de julio se dio la misma situación que este martes y se concretó un paro de 24 horas de alcance nacional, que luego se levantó porque el actual Ministro de Economía Sergio Massa abrió una mesa de negociación para “resolver” todos los problemas pendientes.

Avanzados los acuerdos en esa mesa, en algunas provincias las empresas no pueden hacer frente a lo pactado porque, según indican los empresarios, el gobierno nacional no está girando los fondos que le corresponde en materia de subsidios. Esto, dicen los emrpesarios, hace imposible el cumplimiento de los aumentos de salario pacatados. Por el lado de los trabajadores, exigen el cumplimiento de esas cifras salariales, y por ello convocaron a un paro de actividades por tiempo indeterminado en las empresas que no cumplieron.

Al respecto, Guillermo Leumann, presidente de Empresarios Unidos del Transporte Automotor (EUTA), en diálogo con El Territorio confirmó el paro y sostuvo que “no hay recursos genuinos con que atender". Añadió que “el Estado debe compensaciones Nacionales y Provinciales desde marzo o abril según la empresa”.

En Posadas las empresas Tipoka y Don Casimiro son afectadas por la medida de fiuerza. En tanto que los choferes de Bencivenga están brindando servicio con normalidad. En Eldorado los choferes de la empresa Etce, prestataria del servicio de transporte urbano de la ciudad también están de paro.

En Eldorado

Los choferes de la empresa ETCE, prestataria del servicio de transporte urbano de la ciudad, anunciaron un paro de actividades a partir de las 0:00 horas del martes 8 de agosto. La medida de fuerza se debe a la falta del depósito de los haberes del mes de julio a los trabajadores de la empresa, y de acuerdo a lo manifestado por el delegado Diego Giménez la explicación de la empresa para no abonar los sueldos es que los subsidios llegan tarde.

La medida de fuerza había sido anunciada en horas de la mañana pero los trabajadores esperaban que en el transcurso del día se hicieran los depósitos correspondientes en las cuentas de los trabajares para suspenderla, pero al no haber sucedido eso ratificaron el paro. En principio los colectivos no circularían hasta que todos los trabajadores cobren sus haberes.

En el Concejo Deliberante de Eldorado está en tratamiento un pedido de aumento del valor del pasaje urbano desde el mes de abril del presente año. De ésta manera el paro del día martes 8 sería el primero que se da bajo la nueva administración de la empresa Horianski, que compró el paquete accionario de ETCE en el mes de mayo de 2023.