La joya que gana terreno en el Millonario a fuerza de goles

martes 08 de agosto de 2023 | 8:45hs.

A los 18 años transita una etapa de madurez que asombra. Quizás porque supo despegarse del vínculo familiar cuando era un niño. Eran épocas en que mamá Norma quería que regrese de Buenos Aires, porque ese vacío en el corazón era muy fuerte. Sin embargo, las cosas se acomodaron. Porque el niño, en ese tiempo con 11 años, sólo quería jugar a la pelota y con un retazo de inconsciencia reía y jugaba.

Las cosas luego se acomodaron. Dejó el departamento en el vivía con otros dos chicos y la mamá de uno de ellos, se mudó a la pensión y arrancó en el colegio del club. Luego llegaron las primeras buenas señales hasta el quiebre en 2022, cuando un torneo en Dallas le sirvió de trampolín para llegar a donde está hoy.

Hoy Alexis González saborea el presente, pero no se marea. Es el 9 titular en la reserva de River que dirige Marcelo Pichi Escudero y en ese desafío por crecer, escucha, entrena, aprende y por supuesto, sueña.

“Lo que quiero es triunfar en River, pero vivo el día. Pienso en el ahora y disfrutar. Ahora me toca la reserva y lo tomo más normal. Me falta y siempre hay cosas para mejorar”, le contó Alexis a El Territorio en su casa en la chacra 190 de Posadas, su lugar para aislarse por un momento, enfriar la cabeza y trazar metas, que comenzaron ayer cuando se sumó nuevamente a los trabajos en el Millonario tras pasar una semana en Misiones.

Alexis compartió una semana con su familia en Posadas y desde ayer volvió a las prácticas. “Siempre quiero venir a mi casa, disfrutar y pasar con mis hermanos”, contó. Foto: Joaquín Galiano

“Cosas nuevas o distintas siempre se aprenden, el año pasado con Larrosa (el ex DT de reserva) estaba el Tecla Farías de ayudante y me aconsejó un montón, aprendí a jugar entre los centrales, cuándo tirar una diagonal y cuándo jugar con los volantes. Aprendí a jugar de espaldas, que me costaba, y con el Pichi (Escudero, el actual técnico) tenemos un juego más directo, que me gusta, llegamos más rápido al arco. El Pichi, con la confianza, me ayudó en este campeonato a hacer goles. También me costaba la presión, algo que no hacía antes y me quedo con eso. Ver a los delanteros de primera, siempre lo veo a (Lucas) Beltrán, es muy completo”, analizó.

¿Qué más mejoraste?

Practico pegada, mejoré con la zurda; en mi categoría pateé penales y tengo un buen juego aéreo. Me gusta jugar con los volantes, eso me quedó cuando jugaba de 5 y enganche en Atlético (Posadas).

¿Qué delanteros observás?

Trato de mirar a todos los delanteros, miraba mucho a Nacho Scocco y Teo Gutiérrez. Me gusta la técnica y la inteligencia de Nacho. Y de afuera a (Luis) Suárez y (Karim) Benzema, pero siempre me quedaba con los delanteros de River que me podían ayudar.

Alexis toma mate, pero confesó que no sabe preparar. Una de sus salidas preferidas es el cine y en cuanto a música elige a Elegan-T y Duki. Compartió que le agrada las Matemáticas a pesar que “es un poco vago” en la escuela y que las veces que mira televisión es por fútbol. ¿Su debilidad? Las milanesas con puré de mamá Norma.

Sereno, reflexivo, firme en sus conceptos, deslizó que “siempre lo que más quiero es venir a mi casa, estar acá y disfrutar con mis hermanos”.

Recordó cuando “el año pasado no jugaba mucho y lo hablaba con mi mamá, me daba un poco de bronca”. Sin embargo “sabía que la posibilidad se iba a dar. Yo había pasado todo el sacrificio, tenía que estar tranquilo. Y cuando presentaron la lista nueva de reserva para este año sabía que podía ser mi momento. Y me preparé para jugar y hacer goles”.

Y ahora, ¿qué se viene? “Me gusta disfrutar el día a día, obviamente en la cabeza de uno está que te llame el técnico de primera. Apunto a firmar el primer contrato y después pensar en alguna citación con el técnico de primera”.



Algo personal

El semestre

En el torneo de reserva del primer semestre, fue el goleador del equipo con 9 goles. El equipo finalizó cuarto. Su tarea se divide en entrenamiento por la mañana, después tres veces a la semana trabajar con un preparador de forma particular. Y a su vez está terminando 5° año del secundario de manera online.

EL consejo

En su primera práctica con el plantel de primera (que periódicamente se da) se mostraba tenso con la pelota y algo dubitatito. Al concluir el ensayo se acercó Bruno Zuculini y le aconsejó: “Animate y arriesgá. Hacé tu jugada, sos 9, el nueve vive del gol”, le apuntó.

La anécdota

Cuando era un niño y vestía los colores de Atlético Posadas jugaba en la misma categoría que su hermano pero daba ventajas en la edad. Alexis tenía miedo de jugar con los más grandes, hasta que papá Omar lo alentó. Y en un cruce con un rival “chocamos y me lastimé todo. Mi viejo me decía que me levante; yo lloraba, pero se me fue el miedo”, recordó.