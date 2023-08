El misionero de ciclismo disfrutó su sexta fecha

lunes 07 de agosto de 2023 | 14:30hs.

Ayer se desarrolló de forma íntegra la sexta fecha del Campeonato Misionero de Ciclismo en el circuito del Parque de la Ciudad de Posadas. Desde las 9, horario estipulado por la organización, se puso en marcha la actividad con una buena cantidad de participantes de toda la región.

En la Elite, el ganador fue el correntino Víctor Morales, secundado por el virasoreño Iván Fernández; completó el podio Ezequiel Del Real -Paso de los Libres-. El mejor misionero fue el local Germán Araujo.

En la Master B se impuso el posadeño Oscar Mingo. En tanto que el 2-3 lo terminaron cerrando Sandro Fidiuk (Virasoro) y Darío Velázquez (Posadas).

Las Master C se quedó en casa con José Insaurralde en el primer puesto; en tanto que en la Master D también hubo festejo local con Eduardo Cabrera en la cima del podio. Vale destacar que en esta categoría el representante del diario El Territorio, Mario Alvarado, fue quinto.

Finalmente Rubén Mariño se impuso en la Master E, Sebastián Alvarenga en la Elite 2 y la apostoleña Tamara Almada en la divisional Damas.

Pasaje a los Juegos Misioneros

Por otra parte, hubo boletos en juegos para los Juegos Misioneros 2023 -la antesala a los Juegos Evita- en las categorías infantiles.

En la Damas sub 14 se impuso la posadeña Josefina Blanco, en la sub 14 varones lo hizo Sebastián Alvarenga Agüero, en Damas sub 16 ganó Tamara Almada (Apóstoles) y en sub 16 varones el cetro también se fue a la Capital Nacional de la Yerba mate con el título de Joaquín Pereyra Motta.