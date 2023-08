Las TC Pick UP finalmente no llegarán al autódromo posadeño

lunes 07 de agosto de 2023 | 6:01hs.

El Automóvil Club Misiones (ACM) y la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC) no llegaron a un acuerdo y las TC Pick UP no vendrán a Misiones este año. El calendario tendrá su continuidad el próximo 10 de septiembre en el autódromo de La Plata. Si bien en un principio estaba pactada la visita a la provincia de Misiones, “la categoría disputará una fecha más en el trazado platense, donde se cerró la etapa regular”, publicó ayer el sitio de la ACTC.