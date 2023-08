sábado 05 de agosto de 2023 | 6:01hs.

Crucero atraviesa uno de los momentos más complicados de su historia. Está último en la zona D del torneo Federal y apenas ganó un partido de los últimos 9 que disputó. Un panorama complicado.



Pero el certamen y sus rivales ofrecen oportunidades. Si bien hoy se encuentra en el fondo de las posiciones, un par de buenos resultados lo sacarán de ese lugar indeseado y lo llevarán a pelear por la clasificación a la siguiente fase.



Es por eso que el capitán del Colectivero, Ernesto ‘Pinti’ Álvarez, es optimista en cuanto al futuro y confía en que el conjunto de Santa Inés saldrá de la difícil situación.



“Es un lugar en el que nadie quiere estar. La idea es sacarlo adelante, pero es difícil y sólo nosotros podemos sacarlo adelante”, arrancó el delantero y agregó que “entramos en una racha en la que no podemos ganar y se hace cuesta arriba”.



“Venimos peleando en los lugares de abajo, estamos últimos, es incómodo, pero sabemos que si obtenemos dos o tres victorias al hilo nos podemos poner a tiro de la clasificación”, expresó el paraguayo con optimismo.



Si bien no le escapa a la difícil situación, para Pinti todo es cuestión de salir de la mala racha. De poder acomodar las ideas y que eso genere confianza para encarar la última parte del campeonato.



“Estamos haciendo las cosas bien. Estoy seguro de que los resultados se nos van a dar y vamos a pelear más arriba. Todo sigue y tenemos varios partidos”, avisó el delantero.



A lo largo de la campaña en el Federal A hubo un par de partidos en los que Crucero se sintió “perjudicado”. Para Álvarez eso nada tiene que ver con el momento del Colectivero y prefiere no darle tanta importancia a esas ideas.



“Si te juega en la cabeza quizás te ponen nervioso y quizás más tranquilo te das cuenta que a cualquiera le puede pasar. Preferimos creer que no es con nosotros, son errores”, indicó el paraguayo.



A corregir errores

En cuanto a lo que pasó recientemente, Pinti Álvarez se lamentó por los empates. Es que en Formosa casi lo ganan ante Sol de América y si bien frente a 9 de Julio rescataron un punto sobre el final, también podrían haberse quedado con los tres puntos.



“Hay partidos que se nos escaparon por mínimos detalles. Con Sol de América se nos escapó en el final y con 9 de Julio fue al revés, hasta lo pudimos ganar y por eso la bronca”, analizó el capitán de Crucero.



Además, en referencia al próximo partido, dejó en claro que no hay mucho para pensar: “Tenemos que ir a buscar el partido para ganar, que eso nos daría mucho aire”.



Crucero visitará mañana, a partir de las 17, a Central Norte en Salta por la fecha 25 de la zona D. El Cuervo viene de igualar 1-1 con el líder Gimnasia y Tiro y busca meterse en zona de clasificación.



Si bien a Crucero se le hace muy difícil ganar fuera de Misiones, el único triunfo en este campeonato como visitante fue justamente ante Central Norte, por lo que las ilusiones están puestas en poder repetir esa buena actuación de la fecha 7 en la que derrotó 1-0 a los salteños y volverse a Santa Inés con la victoria.