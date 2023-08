La FIFA investiga al DT de Zambia tras ser acusado de manosear a una jugadora durante el Mundial femenino

viernes 04 de agosto de 2023 | 12:15hs.

Siguen los escándalos en torno a Bruce Mwape, entrenador de Zambia. A principios de julio comenzó a ser investigado por “conductas sexuales inapropiadas” y durante el Mundial Femenino que se disputó en Australia - Nueva Zelanda, FIFA recibió una queja formar por un presunto hecho con una de sus dirigidas en la previa del partido de su selección ante Costa Rica.

Según The Guardian, el incidente ocurrió el pasado 28 de julio, después del entrenamiento y que fue visto por varias futbolistas. “No es apropiado que un entrenador toque los senos de una jugadora”, reveló una fuente. Además el medio inglés, intentó contactar a Mwape y a la Asociación de Fútbol de Zambia pero no tuvieron respuestas.

A su vez, la fuente, señaló que las testigos esperaron que se termine la participación de Zambia en la Copa del Mundo para comentar lo que sucedió para no recibir ningún tipo de represalias, desde no ser seleccionadas hasta no recibir los 30.000 dólares que recibe cada jugadora mundialista por parte de FIFA que reparte cada federación.

“Podemos confirmar que se ha recibido una denuncia en relación con la selección nacional femenina de Zambia y que actualmente se está investigando. No podemos proporcionar más detalles sobre una investigación en curso por razones obvias de confidencialidad”, le dijo al medio británico un portavoz de la casa madre del fútbol.

“Si quiere acostarse con alguien, tienes que decir que sí”

“Si él quiere acostarse con alguien, le tienes que decir que sí. Es normal que el entrenador se acueste con las jugadoras de nuestro equipo”, aseguró una de las futbolistas del plantel al periódico británico The Guardian desde el anonimato por cuestiones de seguridad. Además afirmó que las jugadores recibieron amenazas y tienen prohibido hablar del asunto.

“La Federación hace la vista gorda porque las mujeres han tenido buenos resultados. Es su manera de mostrar al público y a las autoridades el éxito y la buena imagen. Pero detrás de escena, es muy feo”, confesó una fuente cercana a las jugadoras.

Las acusaciones empezaron en septiembre de 2022, cuando la Asociación de Fútbol de Zambia informó a la FIFA sobre la investigación iniciada a Bruce Mwape, al frente de la selección mayor desde el 2018, y Kaluba Kangwam, que está a cargo de la Sub-17.