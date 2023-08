Murió el padre de Cecilia Strzyzowski: había sido internado por un infarto

viernes 04 de agosto de 2023 | 8:45hs.

Miguel, el padre de Cecilia Strzyzowski, murió este jueves, el mismo día en el que la joven asesinada por el clan Sena cumpliría años.

Si bien el hombre no fue una persona presente en la vida de Cecilia, ya que la abandonó cuando era niña, luego de que se denunciara la desaparición pidió que los responsables paguen por lo que habían hecho.



Miguel sufrió un infarto en el día de ayer, razón por la cual fue ingresado en un sanatorio de Resistencia, Chaco, donde permanecía hospitalizado bajo “pronóstico reservado”. Tiempo después se confirmó la noticia de su muerte, de acuerdo con la información a la que pudo acceder Diario Chaco.

Hace poco más de un mes, Miguel rompió el silencio en una entrevista con LN+ y contó que prefirió mantenerse al margen de las marchas que exigen justicia por Cecilia debido a su salud.

“Por mi problema de salud, no salí en su momento. Tengo un par de stent y problemas cardíacos”, detalló sobre su ausencia. “Era mi bebé, era la ‘Yeye’”, la recordó entre lágrimas Miguel, quien contó que la madre de la joven decía que ella se parecía a él: “Saltaba, cantaba, era mi retrato”.

Sin embargo, relató que habla “una o dos veces al día con la mamá” de Cecilia, Gloria Romero. “No importa lo que haya pasado o no haya pasado. Lo que importa es nuestra hija”, subrayó.

Además, relató que fue Gloria quien se puso en contacto con él para comunicarle que Cecilia había desaparecido aquel 2 de junio, fecha de la que data la última imagen de ella con vida cuando una cámara de seguridad la registró entrando a la casa de los padres de César Sena, Emerenciano Sena y Marcela Acuña.

Incluso, en un momento se lo vinculó a Miguel Strzyzowski con la familia de César. Al respecto, el padre biológico de la víctima aclaró que tenía cierta relación con Patricia Acuña, hermana de la líder del movimiento piquetero, puesto que fueron compañeros de secundaria y se contactaban en algunas oportunidades a través de las redes sociales.

Por esto mismo, tras la desaparición de Cecilia, mencionó que se comunicó con la tía de César y ella trató de convencerlo de que su hija se había ido al Sur del país. Según las declaraciones del hombre, la mujer habría aceptado mediar para que Miguel pudiera hablar con Marcela, pero nunca llegaron a concretar esa comunicación.

Miguel murió el mismo día en el que Cecilia cumpliría 29 años, razón por la cual su madre encabezó una nueva marcha para recordar a su hija, exigir justicia y recordarla en el día de su cumpleaños. Con brillos, globos rosas y carteles que rezaban: “Falta Cecilia”, cientos de personas se sumaron a la movilización.

Más allá de que intentó que la marcha sea para festejar lo que fue la vida de la joven, Gloria aseguró a Diario Norte: “Trato de recordarla como ella estaría, pero el dolor es increíble”.

“Me sostienen los recuerdos. La voz de ‘Monita’ –apodo de Cecilia- diciéndome ‘arriba mamá’, ‘las penas se van bailando’, ‘el cu… como una pandereta’, ‘a mover el cu…’. Me sostiene saber que para mí nunca se va a ir”, mencionó.

Horas antes de la convocatoria en el Parque Democracia, Romero se hizo presente en la Fiscalía para pedir justicia por su hija en el marco de la segunda audiencia de oposición a la prisión preventiva, con la que el matrimonio Sena reclama por su libertad.

Este jueves también se incorporó al expediente el peritaje tecnológico realizado a uno de los teléfonos celulares secuestrados en la casa del matrimonio piquetero. El estudio reveló que, seis días después del crimen, Acuña intentó manipular el testimonio de su mano derecha, Fabiana González, otra de las imputadas por el “homicidio agravado”.

“Lloré mucho. Hoy me costó arrancar, no quería que me vean así, pero bueno”, contó al salir a Diario TAG. “Soy mamá, hoy mi hija tenía que estar conmigo, aunque estuviera en Ushuaia, ella tenía que estar conmigo ¿Cómo querés que me sienta?”, expresó.