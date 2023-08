Hasta Cristiano Ronaldo se sorprendió de la grave lesión del jugador de Argentinos

jueves 03 de agosto de 2023 | 6:01hs.

El empate entre Argentinos y Fluminense 1-1 en La Paternal por la Copa Libertadores dejó una jugada muy desafortunada. Sin querer, Marcelo pisó a Luciano Sánchez y le ocasionó una luxación de rodilla, en una de las acciones de juego más espeluznantes de los últimos tiempos.

Al finalizar el partido, el futbolista del Flu publicó un mensaje en sus redes sociales y le deseó una pronta recuperación al jugador del Bicho. Fue allí donde varias estrellas del fútbol dejaron su comentario y no faltó el de Cristiano Ronaldo, gran amigo del lateral izquierdo. Un gran gesto.

El delantero del Al Nassr de Arabia Saudita publicó un emoji con las dos manos juntas como símbolo de oración, el mismo que utilizó su ex compañero para darle fuerzas a Luciano Sánchez.

“Por suerte me pudieron corregir la rodilla ahí en el momento y eso me alivió mucho. Ahora iré a casa a esperar que se deshinche, me haré algunos estudios más y determinaremos cuándo me opero”, respondió ayer Sánchez ante los micrófonos en plena salida del sanatorio.

“Marcelo me mandó un mensaje pidiendo disculpas, se sentía mal. Son gestos que demuestran cómo es como persona, yo lo admiro como jugador y ahora como persona”, remarcó el defensor que tendrá 12 meses de parate.