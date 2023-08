Randazzo en Misiones: “La gestión tiene que construir, mejorar la calidad de vida”

miércoles 02 de agosto de 2023 | 11:18hs.

El precandidato a vicepresidente por Hacemos por Nuestro País, Florencio Randazzo, visitó la provincia de Misiones representado a la fórmula que encabeza Juan Schiaretti en plena campaña electoral de cara a las elecciones Primarias. “Gracias a quienes nos acompañan en esta patriada que es intentar generar una alternativa diferente a la grieta y nosotros estamos convencidos con Juan Schiaretti que la grieta es un negocio de la política que gira en una órbita diferente a los problemas que tiene la Argentina. Dar esa pelea no es sencilla, tener visibilidad frente a esas dos grandes coaliciones que han fracasado indudablemente en la Argentina en los últimos años se hace una tarea titánica, por eso yo agradezco a quienes nos acompañan en este desafío, quienes integran nuestra lista y están dispuestos a dar esta batalla”, dijo.

Además agregó que la política es una actividad de las más nobles y se la ejerce con vocación de servicio, “con coherencia, con convicción, así que estamos convencidos que la Argentina debe recuperar la normalidad, debe recuperar el sentido común, la responsabilidad, debe recuperar un camino en la cual se prioriza la producción y el trabajo. En Argentina, el único camino posible que tiene para salir del estado de postración a los que nos han llevado es generar riqueza, inversión y trabajo, no hay ninguna otra forma, dándole prioridad”.

“Tenemos que tener un Estado que fije prioridades teniendo en cuenta las dificultades que tiene la Argentina. Nosotros creemos en un Estado que sea inteligente pero a su vez austero, que esté presente, en dar servicios básicos que tienen que ver con una educación de calidad, con esa educación que suo tener la Argentina en igualdades a quienes veníamos con recursos de familias que no tenían posibilidades económicas y eso nos distinguió como configuración social”, añadió.

Randazzo indicó que se debe tener un Estado que preste servicios en materia de salud integrando el sector público y privado “para aquellos que tienen dificultades porque no tienen la posibilidad de hacer una obra social privada. Tener una seguridad que funcione, que la gente viva un poco más tranquila y que por supuesto atienda un tema complejo que se ha agudizado a partir de la crisis que es la falta de expectativas de los más jóvenes. Además tener una justicia que llegue rápido, la justicia lenta no sirve, no solamente en casos vinculados a hechos de corrupción y tener un Estado que promocione el desarrollo, complementándose con el sector académico, con el sector productivo privado como lo ha hecho Córdoba”.

“Esa búsqueda de desarrollar obras de infraestructura nos permitirá tener una economía competitiva en un mundo cada vez más competitivo. Por eso celebro la cantidad de obras que ha llevado adelante la provincia de Córdoba en materia de infraestructura, ese es el camino que nosotros estamos intentando transitar y darle a conocer a quienes van a participar el próximo 13 de agosto que hay un camino diferente. La gestión tiene que construir, mejorar la calidad de vida de la sociedad”, finalizó.