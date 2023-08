Lanzan créditos para desarrollos productivo y financiero de las mujeres

martes 01 de agosto de 2023 | 18:55hs.

El programa para el desarrollo productivo y financiero de las mujeres misioneras, fue presentado en Posadas destinado a emprendedoras y empresarias de la provincia. Incluye créditos otorgados por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) con montos que van desde $1.000.000 a $ 30 millones, con 24 y 48 meses de plazo y entre seis meses y un año de gracia.

La idea nació en Misiones, a partir de la representación local del CFI y de miembros de la Cámara de Mujeres de Empresarias y rápidamente la Nación salió a respaldarlo. Aportará financiamiento y capacitaciones para acercar a las mujeres al mundo financiero y el modelo se replicará en todo el país.

De los lineamientos generales y presentación participó el gobernador Oscar Herrera Ahuad, quien encabezó un acto en el auditórium de la ex Estación de Trenes en Posadas que estuvo repleto de mujeres. Viajó especialmente desde Buenos Aires Ignacio Lamothe, secretario general del CFI para acompañar a Viviana Rovira, la representante de la provincia en el Consejo.

“Vemos que la realidad de las mujeres no es la misma que la de los hombres porque económicamente nos falta. De allí surge la propuesta con ideas de la Camem y que no tiene techo, porque no es sólo para emprendedoras, sino también para empresarias”, explicó Viviana Rovira.

Aclaró que “no se trata sólo de créditos, sino que queremos que haya capacitaciones. En octubre se desarrollará en Iguazú una jornada para aprender sobre cuestiones financieras para que no se repita lo que ocurrió en pandemia que impulsamos 21 cooperativas de trabajo y muchas se extinguieron porque no saben cómo seguir”.

Lamothe reveló que “hace ocho semanas que desde Misiones nos propusieron esta idea y eso nos motivó a presentar un programa de trabajo con un anclaje nacional”.

Remarcó que “esta idea que nació acá, se va a federalizar, se replicará en todo el país. Se trata de darle centralidad al acceso de las mujeres al mundo financiero y no agotarlo en un crédito, sino contemplar la relación de las mujeres con el mundo emprendedor y las finanzas”. Y adelantó que el Banco Interamericano de Desarrollo o la Comisión Nacional de Valores son algunos de los organismos que se empiezan a sumar para aportar en el programa”.

El primer mandatario misionero en tanto, puntualizó que “el programa surgió a partir de la necesidad de generar el financiamiento para aportar al sector productivo de la mujer. No es habitual que esto suceda en tiempos de crisis, donde la macroeconomía golpea a la Argentina”.

Herrera Ahuad destacó “la decisión política que se toma para este financiamiento, con la visión en el trabajo y la gestión de la mujer misionera que es emprendedora. Con herramientas, es capaz de potenciar sin límites todas sus actividades”.

Rubros

El programa incluye la gran mayoría de los rubros donde la mujer tiene fuerte presencia en la economía misionera. Incluye a la agricultura, ganadería, exportación de minas y canteras, industria, pasando por la energía, tratamiento de residuos, economía circular o construcción.

Se amplía al comercio, servicios de transporte y almacenamiento relacionados con la producción, la industria del software y servicios informáticos; enseñanza en instituciones terciarias y universitarias orientadas en formación técnica y profesional, la salud y los servicios científicos y técnicos.

“Son actividades de todos los rubros donde la mujer puede agregarle valor, generando empleo digno”, añadió el gobernador.

Ante la atenta mirada de emprendedoras, empresarias, mujeres en la ruralidad, intendentas, diputadas y ministras, el gobernador ponderó el momento que viene la provincia, “con un auge fenomenal en la matriz económica de la región”. Señaló que “paraguayos, brasileños y ciudadanos de otros lugares de la Argentina y del mundo, llegan a Misiones buscando el trabajo artesanal”.

“La mujer incorporada al trabajo formal, con igualdad de oportunidades y en un crecimiento del sector productivo de las economías regionales, necesitan las herramientas y esa es nuestra responsabilidad. Las mujeres tienen la sapiencia de hacerlo mucho mejor que cualquier otra persona”, completó el titular del Ejecutivo.

Desde el Consejo Federal de Inversiones explicaron que los créditos que se otorgarán se dividen en dos. Por un lado, las emprendedoras, monotributistas y autónomas, pueden solicitar hasta un millón de pesos y tendrán un plazo de 24 meses para devolver con 6 meses de gracia. En el caso de empresas que cuenten con el 51% o más del capital social bajo la titularidad de una mujer o que tenga como mínimo un 20% y simultáneamente una mujer en su directorio o en la alta gerencia, podrán solicitar hasta 30 millones de pesos. El plazo se extiende a 48 meses con 12 meses de gracia.

El CFI financiará hasta el 80% de la inversión que realizarán emprendedoras o empresarias y hasta un 30% en capital de trabajo.

Para mayores detalles del plan que incluirá una capacitación en octubre, las interesadas deben contactarse con la Unidad de Enlace Provincial al correo misiones@uepcfi.org.ar

Herrera Ahuad pidió reflexionar a mujeres para seguir con el crecimiento

El gobernador tomó el micrófono ante casi 100 mujeres en la ex estación de Trenes y en modo campaña, pidió a las mujeres misioneras “que reflexionen en la importancia que tiene la interacción con el gobierno nacional. Logramos acuerdos como este programa que no podría hacerse con otros gobiernos que les da la espalda a las provincias”.

Insistió en que “no se puede hacer con alguien que entiende que los recursos para los pequeños productores es un gasto. Para nosotros y para el gobierno nacional es una fenomenal inversión”.

Recordó que, por gestiones ante Sergio Massa, “logramos por primera vez en la historia el precio más importante para la yerba mate. Y mientras los que están del otro lado nos decían que no podíamos pagarles más a los productores porque nos íbamos a quedar sin yerba en la Argentina o que no se iba a exportar, logramos un acuerdo con quien hoy es el precandidato a presidente”

“La yerba mate batió récord absoluto en su historia de ventas en el primer semestre de este año. Cada vez se toma más mate en la Argentina y el sistema exportador logró números extraordinarios con un dólar a 340 pesos y eso hay que defenderlo”, subrayó.

En un año netamente electoral, Herrera Ahuad aseguró que “estos programas les da la oportunidad de crecer y después del 10 de diciembre, la provincia debe fortalecer las políticas públicas. Debe robustecerse, ir para adelante porque el misionero no está acostumbrado a ir para atrás”.

“El candidato Sergio Massa nos entendió a los misioneros porque estuvo aquí y sus funcionarios nos preguntan todos los días qué necesitamos”, expresó Herrera Ahuad y cerró diciendo que “el voto renovador a Hugo Passalacqua en mayo, se fortalece en las PASO con el voto a Sergio Massa”.