martes 01 de agosto de 2023 | 6:05hs.

El delantero uruguayo Edinson Cavani, flamante y rutilante incorporación de Boca, afirmó que está “en los últimos años” de su carrera y que su llegada al club xeneize implica “una responsabilidad muy grande” en su rica trayectoria como futbolista.



“Es una responsabilidad muy grande. Siempre la tuve en mi carrera, estoy en los últimos años y es una responsabilidad muy grande. Boca es una motivación para seguir en el fútbol, Es la adrenalina de salir a la cancha, venir y dar lo mejor en los que pueden ser los últimos años de mi carrera”, señaló Cavani en conferencia de prensa en la Bombonera.



La estrella uruguaya, quien se desvinculó de Valencia de España en los últimos días, reconoció el paso del tiempo, a sus 36 años, pero dijo que “las ganas son las mismas” y que su recorrido como futbolista le servirá para jugar en Boca.



“No tengo 25 años, tengo 36 con muchos kilómetros recorridos y eso cuenta. Me entrenaré y me prepararé cada día para estar preparado cuando me toque salir a la cancha, como si fuese hincha de toda la vida. Y lo hice en otros lugares, es mi filosofía, daré todo hasta la último”, apuntó.



El Matador se pondrá hoy a las órdenes de Jorge Almirón en el Centro de Entrenamiento de Ezeiza, mientras el plantel prepara el viaje hacia Montevideo para jugar ante Nacional por la Copa Libertadores.