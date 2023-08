Del barro a la ilusión de un Juego Olímpico

martes 01 de agosto de 2023 | 6:06hs.

“Quiero ir a los Juegos Olímpicos de 2028”. Yonathan Varese sueña en grande. A sus 18 años conoce el esfuerzo necesario que hay detrás de esa ilusión, pero no le teme a ir por todo. A su corta edad logró demostrar que va a pelear y que tiene con qué.



Hoy se encuentra en el primer puesto del ranking argentino U20 de lanzamiento de jabalina. Viene aumentando la distancia de sus lanzamientos y ya se prueba en competencias de un nivel más alto, con competidores más grandes, para empezar a tener un roce que lo lleve a sacar lo mejor.



Yonathan comenzó en el atletismo en la secundaria gracias a su profesor Juan Carlos Nazer, quien lo acompaña y entrena y quien se convirtió en una figura paterna para él.



“Detrás de un podio hay un esfuerzo muy grande y la gente a veces no sabe todo lo que pasamos”, confesó el joven atleta posadeño.



De eso sí sabe Yonathan, de esfuerzo, pero también tiene claro que tuvo grandes chances y posibilidades que supo aprovechar.



“A veces cuando estamos solos con mi profe (Juan Nazer) en la pista del Cepard decimos que somos millonarios. Que tenemos toda esa pista para nosotros. Yo tengo fotos entrenando en el barro, bajo la lluvia. Poder tener esa posibilidad es un una ventaja enorme”, aseguró Varese.



El lanzador que salió del Cep 5 del barrio A4 de Posadas tiene claro que en el atletismo encontró mucho más de lo que hubiese imaginado. “Si no hubiese tenido esa oportunidad, quizás estaría en una esquina en el barrio y sin saber qué hacer”, graficó ante la realidad que viven muchos de los pibes de su edad.



Cuando empezó a demostrar que estaba para grandes cosas a Yonathan la pandemia le puso un freno, pero afortunadamente se repuso y desde que regresó la práctica deportiva empezó a mejorar su marca y, paso a paso, evoluciona.



Lidera el ranking de su categoría, pero a la par se probó con atletas de más experiencia. Una de esas pruebas fue en el Cepard, en un lugar que conoce y muy bien, en el primer torneo APB (Argentina Brasil y Paraguay) que se realizó en abril en Posadas.



“Competir acá te da un plus. Entrenar en la pista que es de buen nivel te da la seguridad de que vas a poder mejorar tu marca”, contó Varese. “Cuando yo voy a otro lado, necesito uno o dos días para acostumbrarme y no es lo mismo”, agregó.



En septiembre tiene planeado viajar a Mar del Plata para participar del Campeonato Nacional U23 y seguir sumando experiencia para acercarse a su gran sueño de estar en un Juego Olímpico, algo que ve lejano pero no imposible.



Mientras divide su tiempo entre entrenamientos y busca terminar sus estudios, Varese también apunta a ingresar al profesorado de educación física y así seguir ligado desde muy cerca al deporte.



Además, Yonathan tiene la misión de volver a contar con un espacio en el barrio A4 para que los chicos practiquen atletismo.



“Necesitamos un espacio para empezar con lo básico. Un cajón de arena para saltar y lanzar. Quiero devolverle al barrio lo que me dio”, cerró el pibe que tiene claras sus metas y va paso a paso.

56

La marca que actualmente tiene el posadeño y que lo llevó al primer puesto del ranking U20 argentino.



Ese lanzamiento lo logró en la pista del Cepard, en el torneo ABP que se realizó en abril en la capital misionera.